Sidny Cabral despede-se do Benfica e reforça o Trabzonspor

Está oficialmente terminada a curta passagem de Sidny Lopes Cabral pelo Benfica. O extremo internacional cabo-verdiano, de 23 anos, foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Trabzonspor, da Turquia, encerrando uma ligação às águias que durou apenas seis meses.O clube turco assegurou a contratação do jogador por um valor fixo de dez milhões de euros, podendo o montante global do negócio aumentar mediante o cumprimento de objetivos previamente definidos. No acordo estabelecido entre os dois clubes, o Benfica garantiu ainda 20% das mais-valias de uma futura transferência do atleta..A saída foi oficializada pelo Benfica através de uma publicação nas redes sociais e no site do clube, numa altura em que o Trabzonspor também confirmou a chegada do extremo cabo-verdiano. Pouco depois do anúncio, Sidny Cabral recorreu às redes sociais para se despedir dos adeptos encarnados, deixando uma mensagem de agradecimento pela experiência vivida no Estádio da Luz.«Foi uma honra vestir esta camisola», escreveu o jogador, numa publicação na qual expressou gratidão pela oportunidade de representar o clube lisboeta, apesar da curta permanência.Contratado ao Estrela da Amadora no mercado de inverno, Sidny chegou ao Benfica depois de uma primeira metade de temporada em destaque ao serviço dos tricolores. Ao longo da passagem pela Luz, participou em 12 jogos oficiais, somando um golo e três assistências, números que ficaram aquém das expectativas criadas após a transferência.O Estrela da Amadora também beneficia financeiramente da mudança do jogador para a Turquia, uma vez que salvaguardou uma percentagem do passe do atleta aquando da transferência para o Benfica, podendo assim encaixar um valor significativo com este negócio.Sidny Cabral prossegue agora a carreira no futebol turco, num novo desafio ao serviço do Trabzonspor, depois de uma passagem breve pelo Benfica, onde não conseguiu afirmar-se de forma consistente na equipa principal.."Beneficia muito a equipa". Mourinho confirma "polivalente" Sidny Cabral antes da difícil deslocação a Braga