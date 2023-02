Sérgio Conceição: "Tenho a certeza que o Sporting ainda pensa no título"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garantiu este sábado que o clássico com o Sporting "é importante para as duas equipas", afinal, ambas lutam "pelos mesmos objetivos". E a esse propósito, deixou uma garantia: "Ninguém no Sporting pensa que estão a lutar pelo segundo lugar. Pela minha experiência e olhando para as pessoas do clube, tenho a certeza absoluta que ainda pensam no título. E nós também." É certo que os leões partem par ao clássico com 15 pontos de atraso em relação ao líder Benfica, enquanto os dragões encontram-se a oito de distância. Ainda assim, o técnico portista considera que este "não é um jogo decisivo", mas sim "importante" para as contas finais da I Liga.

O último clássico foi há duas semanas na final da Taça da Liga, que o FC Porto venceu por 2-0. Sérgio Conceição diz esperar que a partida deste domingo volte a ser "competitiva". "Defrontámo-nos há pouco tempo e sabemos que temos algumas coisas para trabalhar, melhorar e evoluir mas isso faz parte do processo", sublinhou Sérgio Concceição, admitindo que "o conhecimento entre as duas equipas existe", mas "os jogos são todos diferentes". "Estrategicamente, preparo sempre os jogos com uma ou outra nuance diferente", assumiu.

Um problema que o técnico tem neste momento são as ausências de alguns jogadores devido a lesão, nomeadamente Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Stephen Eustáquio, Otávio, Wendell, Gabriel Veron e Evanilson. Da longa lista de lesionados, o técnico portista diz que "o único que pode recuperar é o Eustáquio". "Temos sete atletas de fora e ficamos com menos soluções, mas não fazemos desse fator algo que seja decisivo para o jogo. O meu discurso normalmente é de acreditar em toda a gente. Basta que tenha 11 e alguns no banco, mesmo não sabendo se tenho os suficientes para completá-lo", atirou, deixando ainda uma garantia: "Estamos cá para dar luta, trabalhar e com o pensamento em somar três pontos, que são importantíssimos na nossa caminhada."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sérgio Conceição lembrou que "é a primeira vez" que tem "tanta gente de fora" nos cinco anos e meio em que está à frente do FC Porto, embora reconheça que "o histórico de lesões" do clube "é bom", antes de optar por se focar "nas soluções que estão disponíveis". "Algumas lesões acontecem pela tal fadiga, um calendário apertado e uma densidade competitiva muito grande. É um bom sinal, é sinal que estamos em todas as provas", sublinha.

Um dos temas importantes que antecedem este clássico é o facto de o avançado sportinguista Paulinho poder jogar, após ter sido suspenso o castigo e três jogos. Sérgio Conceição procurou fugir à polémica dizendo que preparou o clássico "a pensar na inclusão do Paulinho". "Se não estivesse lá o Paulinho, ia o Chermiti. Trabalhámos no processo defensivo e a equipa tem de dar uma boa resposta", assumiu.