Sérgio Conceição envolvido em mais uma confusão queixa-se de excesso de zelo da arbitragem

Depois do FC Porto protagonizar uma reviravolta no marcador, que lhe permitiu ganhar ao Casa Pia e manter-se na luta pelo título, Sérgio Conceição voltou a ser notícia por estar no meio de uma enorme confusão no final do jogo da 32.ª jornada. Como se pode ver nas imagens, logo após o golo de Danny Namaso, o treinador disparou na direção do banco dos lisboetas, sendo travado pelo 4.º árbitro, com quem troco algumas palavras exaltadas.

Conceição voltou à sua zona técnica, mas fez ainda um gesto - vulgarmente associado a "pagamento" - que deu origem a mais confusão a envolver pessoas do banco adversário. O adjunto Vasco Matos não gostou e, pelas imagens, parece desafiar o treinador portista para "falarem nos balneários", com Sérgio a responder que estaria à espera dele. E tentaram cumprir a ameaça. Assim que o apito final soou no Dragão voltaram a registar-se momentos de tensão, nomeadamente entre Conceição e Vasco Matos, com o treinador do FC Porto a sair disparado para o túnel de acesso aos balneário e o adjunto do Casa Pia a tentar ir atrás dele, sendo travado por outras pessoas do clube.

O treinador portista acabou por mudar de direção e voltou ao terreno de jogo, onde estava instalada nova confusão.

Os dois treinadores acabaram abraçados e ambos garantiram no final do encontro que nada se passou de anormal entre ambos e que o que disseram um ao outro fica entre eles mesmo. "Não vamos criar disto caso nenhum. As pessoas no fim reconheceram provavelmente que não estiveram tão bem, o futebol é isto. Tento manter a estabilidade emocional e não consigo falar pelos outros. As emoções estão à flor da pele. Sei o que o Sérgio me disse e isso fica entre mim e ele. Compreendo as reações do banco deles e do nosso. Não há aqui um culpado, toda a gente se excedeu e temos de pedir desculpas como agentes e exemplos que temos de ser para a sociedade", disse Filipe Martins.

Já Sérgio Conceição, na flash interview da Sport TV, disse que "não se passou nada" com o homólogo: "Houve elementos do banco de suplentes do Casa Pia que, em situações de jogo, da paixão do próprio jogo... Faz parte. Digo-vos uma coisa muito sinceramente. À mínima coisa, palavra ou levantar-se do banco, como já aconteceu ao Vítor Bruno ou ao engenheiro, alguém é expulso. E isso não aconteceu no banco do Casa Pia."

Já na sala de Imprensa, quando questionado de novo sobre o tal gesto, o técnico campeão nacional também não esclareceu o tal gesto. "Com o Filipe não se passou absolutamente nada, e tal como ele não disse o que aconteceu na nossa conversa, também não o vou dizer. O Filipe não estava a falar nem a gritar com o nosso banco. O que sei é que quando Luís Gonçalves ou Vítor Bruno se levantam ou passam um bocadinho dos limites da área técnica ou falam de uma forma que os árbitros acham que não pode ser, levam amarelo e vermelho. Hoje passaram-se algumas coisas durante o jogo, o que é grave, e nas quais nada aconteceu. Com o Filipe não se passou absolutamente nada. Podem perguntar-lhe e ele vai confirmar isso", reafirmou o técnico, que este domingo voltou ao banco, após cumprir um jogo de castigo, por ter sido expulso no jogo da Taça de Portugal, frente ao Famalicão.