Campeão sofreu para manter insígnias e seguir na luta pelo título

Tudo adiado mais uma jornada. O FC Porto venceu hoje o Casa Pia (2-1) num jogo sofrido e manteve assim acesa a luta pelo título com o Benfica, que continua com mais quatro pontos, quando faltam jogar duas jornadas por jogar na I Liga. Na próxima ronda os dragões jogam primeiro, em Famalicão, e ficam depois à espera do resultado do dérbi - Benfica visita o Sporting (domingo, dia 21).

Na 32.ª jornada, no Estádio do Dragão, o campeão precisou de levar um forte abanão para acordar para a realidade de poder perder as insígnias hoje mesmo. Entorpecido pela euforia benfiquista pós-goleada em Portimão (5-1), o FC Porto entrou em campo pouco determinado em fazer o mesmo. Na primeira parte a equipa portista passou por uma boa fase, mas expôs-se no contra-ataque e sofreria as consequências disso mesmo.

O Casa Pia ameaçou duas vezes de bola corrida - por Godwin -, mas foi de bola parada que feriu os azuis e brancos, que por muita posse de bola (76%!) que tiveram e muito caudal ofensivo criado sentiram falta de alguém que ligasse o jogo para tudo fazer sentido. Faltava Otávio (cumpriu castigo, tal como Marcano) e toda a gente viu isso.

Um remate enquadrado com a baliza de Ricardo Batista em 45 minutos era muito pouco. Pior ficaria no tempo de compensação antes do intervalo: Derick Poloni bateu um livre perto da bandeirola de canto, Evanilson, num movimento defensivo, tentou desviar a bola, mas introduziu-a na própria baliza de cabeça. Foi o quinto autogolo portista da época e o terceiro da jornada nos jogos dos grandes.

Uma infelicidade que fazia gelar o Dragão e fazia o Benfica campeão se o marcador não se alterasse no segundo tempo. Mas o autogolo de Evanilson mesmo antes do intervalo foi a melhor coisa que podia ter acontecido à equipa de Sérgio Conceição, que só mexeu na equipa muito depois do intervalo.

Atraso estratégico ou...

A palestra foi demorada e o regresso ao relvado fez atrasar o início do segundo tempo e mexeu (claro) com os nervos do adversário, que esperou mais de cinco minutos pelo campeão para retomar a partida da 32.ª jornada. E o jogo recomeçou sem o treinador ou qualquer outro elemento da equipa técnica no banco e sem mudanças no onze.

Conceição (fez ontem o jogo 324 pelos dragões) manteve a confiança na equipa que escolheu para ir a jogo... incluindo o azarado Evanilson. Já com dez minutos jogados o técnico arriscou tudo. Sacrificou Fábio Cardoso (perdeu todos os duelos com Godwin) para meter Veron no jogo e dar-lhe um papel com a tática para chegar ao empate. O técnico tinha admitido, na véspera, alguma falta de inspiração dos seus goleadores, daí a equipa andar há vários jogos a vencer pela margem mínima, mas o pronto-socorro portista apareceu quando era mais preciso. Taremi fez o empate com ajuda de Veron, que reagiu rapidamente à perda, roubou a bola a Zolotic e assistiu Evanilson, que viu Ricardo Batista defender o remate. Veron foi novamente lesto a recuperar a bola e a assistir o iraniano para o golo do empate. Taremi chegou aos 17 golos no campeonato e recebeu um abraço de Evanilson, que deixou de ter o peso do autogolo nas costas.

Não se acanhou o Casa Pia, que continuou a mostrar argumentos e até obrigou Diogo Costa a aplicar-se ao mais alto nível para impedir novo golo dos gansos, num remate de calcanhar de Felippe Cardoso. Um lance que deixou a equipa lisboeta a pedir grande penalidade por mão de Uribe na área. O colombiano passou a jogar a central com a saída de Fábio Cardoso.

Com o aproximar do fim do jogo, o Casa Pia não conseguia ter bola no meio-campo do FC Porto, mesmo depois das alterações operadas por Filipe Martins, mas continuou a faltar inspiração no último toque/remate. O segundo golo só chegou depois dos 90 minutos...pelo joelho de Namaso, a passe de Toni Martínez, dois jokers acabados de sair do banco para manter a equipa portista ainda na luta pelo bicampeonato.

