Serena Williams volta a jogar ténis profissional aos 44 anos
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Serena Williams volta a jogar ténis profissional aos 44 anos

A norte-americana foi convidada para jogar na variante de pares no torneio do Queen's Club, em Londres.
Carlos Miguel Nogueira
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Serena Williams vai voltar a jogar ténis profissional aos 44 anos, após quase quatro anos desde que se retirou dos courts.

A tenista norte-americana, 23 vezes vencedora de Grand Slam em singulares, aceitou um convite para jogar em pares no próximo torneio do Queen's Club, em Londres, de acordo com um anuncio a WTA, esta segunda-feira, 1 de junho.

Serena Williams fez o anúncio nas redes sociais com um vídeo em que diz: "Acho que todos já ouviram a notícia."

O torneio de Queen's Club começa na próxima segunda-feira e a WTA informou que Williams jogará ao lado de uma tenista cujo nome será "anunciado oportunamente".

O regresso aos courts de relva aumenta os rumores segundo os quais a tenista também poderá competir em Wimbledon, cujo torneio começa a 28 de junho, onde conquistou sete títulos em singulares.

Serena Williams não compete desde que se retirou no Open dos Estados Unidos em 2022. Na altura, disse que não queria utilizar a palavra "reforma" e, em vez disso, disse estar a "evoluir" para longe do ténis.

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