Serena Williams volta a jogar ténis profissional aos 44 anos

Serena Williams vai voltar a jogar ténis profissional aos 44 anos, após quase quatro anos desde que se retirou dos courts.A tenista norte-americana, 23 vezes vencedora de Grand Slam em singulares, aceitou um convite para jogar em pares no próximo torneio do Queen's Club, em Londres, de acordo com um anuncio a WTA, esta segunda-feira, 1 de junho..Serena Williams fez o anúncio nas redes sociais com um vídeo em que diz: "Acho que todos já ouviram a notícia."O torneio de Queen's Club começa na próxima segunda-feira e a WTA informou que Williams jogará ao lado de uma tenista cujo nome será "anunciado oportunamente".O regresso aos courts de relva aumenta os rumores segundo os quais a tenista também poderá competir em Wimbledon, cujo torneio começa a 28 de junho, onde conquistou sete títulos em singulares.Serena Williams não compete desde que se retirou no Open dos Estados Unidos em 2022. Na altura, disse que não queria utilizar a palavra "reforma" e, em vez disso, disse estar a "evoluir" para longe do ténis..Serena recusa repensar ideia de se retirar mas deixa hipótese em aberto.Serena Williams afastada do US Open. Seguiram-se as homenagens