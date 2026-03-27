Seleção nacional estreia-se no Mundial 2026 com Jamaica ou República Democrática do Congo

A seleção nacional vai estrear-se no Mundial 2026 frente à Jamaica ou à República Democrática do Congo no dia 17 de junho, em Houston. Isto depois de os jamaicanos terem vencido na madrugada desta sexta-feira, 27 de março, a Nova Caledónia por 1-0, em jogo das meias-finais do play-off intercontinental, disputado na cidade mexicana de Guadalajara.O único golo da seleção da Jamaica foi marcado por Bailey Cadamartieri, avançado dos galeses do Wrexham, aos 18 minutos.Na próxima terça-feira, 31 de março, a Jamaica defronta a RD Congo, também em Guadalajara, no jogo que decide o primeiro adversário de Portugal no grupo K do Mundial 2026, do qual fazem ainda parte Uzbequistão e Colômbia.