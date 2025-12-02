Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Janice Silva bisou frente a Itália.
Desporto

Seleção feminina de futsal vence Itália e está nas meias-finais do Mundial

Portugal venceu por 7-2 e vai agora defrontar a Argentina para decidir quem vai à final do Campeonato do Mundo que decorre nas Filipinas.
Carlos Nogueira
A seleção nacional de futsal apurou-se esta terça-feira, 2 de dezembro, para as meias-finais do Mundial feminino, que decorre nas Filipinas, ao vencer Itália por 7-2.

A equipa das quinas chegou ao intervalo já com uma vantagem de 2-1 com golos de Carolina Pedreira e Lídia Moreira. No segundo tempo foi confirmada a superioridade da equipa treinada pelo selecionador Luís Conceição, que garantiu o triunfo com mais dois golos de Lídia Moreira, que assim chegou ao hat-trick, dois de Janice Silva e um de Kika.

Nas meias-finais, Portugal vai defrontar na sexta-feira (10h00) a Argentina, que eliminou a Colômbia, por 4-1. Na outra partida que vai definir o segundo finalista, a Espanha vai defrontar o vencedor do Brasil-Japão.

