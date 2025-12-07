Seleção feminina de futsal perde na final. Brasil é campeão do mundo

O Brasil é o primeiro Campeonato do Mundo Feminino de Futsal, depois de derrotar, este domingo, 7 de dezembro, a seleção nacional por 0-3.Emilly (10 minutos), Amandinha (23) e Débora Vanin (38) marcaram os golos das brasileiras, replicando a conquista que a equipa masculina já alcançou em seis ocasiões. .Portugal e Brasil disputaram a final do primeiro Campeonato do Mundo Feminino de Futsal na quadra do PhilSports Arena, em Pasig (Manila), nas Filipinas. Para aqui chegar, Portugal, terceiro classificado do ranking feminino mundial, bateu Tanzânia (10-0), Japão (3-1) e Nova Zelândia (10-0) na fase de grupos, antes de eliminar a Itália nos quartos de final (7-2) e a Argentina (7-1) nas 'meias'..Portugal goleia Argentina e está na final do Mundial de Futsal Feminino.A Espanha terminou a competição na terceira posição depois de ter goleado, na manhã deste domingo, a Argentina, por 5-1.A discussão do troféu da FIFA aconteceu precisamente 15 anos depois de Portugal e o Brasil se terem defrontado pela primeira vez, na edição inaugural do Torneio Mundial de Seleções, em Alcobendas (Espanha).