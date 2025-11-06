Seleção de sub-17 goleia Marrocos e apura-se para os 16 avos de final do Mundial

A seleção nacional de sub-17 garantiu esta quinta-feira, 6 de novembro, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial da categoria, que se realiza em Doha, no Qatar, depois de ter goleado Marrocos por 6-0, em partida da segunda jornada do grupo B.A equipa treinada por Bino Maçães, que na primeira ronda tinha goleado a Nova Caledónia por 6-1, beneficiou ainda do empate 0-0 do Japão com a seleção da Oceania, o que lhe permitirá terminar num dos dois primeiros lugares que dão o apuramento para a fase a eliminar.Portugal, atual campeão europeu de sub-17, não deu hipóteses ao campeão africano, chegando ao intervalo a ganhar por 4-0, com golos de João Aragão (20 minutos), Anísio Cabral (22), Mateus Mide (29 e 44, o último de penálti). No segundo tempo, o defesa esquerdo José Neto bisou (aos 46 e 60 minutos) e completou uma excelente exibição, uma vez que fez também duas assistências para golo.No domingo às 13h30, equipa das quinas joga com o Japão, bastando um empate para garantir o primeiro lugar do grupo.