Lotaria dos penáltis sorriu aos portugueses. Prémio é um lugar na final do Mundial Sub-17

Portugal vai jogar a final do Mundial de futebol de sub-17. A seleção nacional eliminou esta segunda-feira, dia 24 de novembro, o Brasil, no desempate por grandes penalidades (6-5), após um nulo (0-0) no tempo regulamentar, e vai jogar pelo título de campeão do Mundo, com a Áustria, que venceu a Itália (2-0), na outra meia final. Portugal e Áustria procuram escrever o nome na lista de vencedores, que é liderada pela Nigéria (cinco títulos). A final está marcada para quinta-feira, às 16h00, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.No jogo desta segunda-feira, o campeão europeu enfrentou e eliminou o campeão sul-americano. No primeiro tempo, Dell aproveitou uma falha de Mauro Furtado para a aparecer na cara de Romário Cunha, mas o guardião português defendeu o primeiro remate e na recarga teve a ajuda de Martim Chelmik para manter o nulo até ao intervalo. No regresso dos balneários o jogo manteve-se muito físico e com entradas faltosas bem no limite da expulsão, o que tornou o jogo mais intenso. Portugal só criou uma oportunidade clara de golo à passagem dos 80 minutos de jogos, quando Anísio Cabral, já na pequena área, atirou por cima. O empate sem golos manteve-se até ao fim e levou a discussão para os penáltis.No desempate por grandes penalidade, depois de ambas as equipa acertarem os primeiros quatro remates, Romário Cunha ainda complicou. O guarda-redes português foi chamado a marcar e... falhou o quinto remate português, deixando a sorte dos penáltis entre ao brasileiro Juan Pablo, que acertou no poste e manteve os portugueses na luta. José Neto marcou e viu depois Angelo rematar por cima e assim eliminar o Brasil e selar o apuramento de Portugal.Portugal jogou com Romário Cunha, Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, José Neto, Rafael Quintas (Santiago Verdi, 58’), Bernardo Lima, Mateus Mide (Zeega, 80’), Duarte Cunha (João Aragão, 69’), Stevan Manuel (Yoan Pereira, 58’) e Anísio Cabral (Tomás Soares, 80’). Já Alex Tverdohlebov, David Rodrigues, Gabriel Dbouk, Ricardo Neto e Miguel Figueiredo não saíram do banco.Bino pede ambição com “pés bem assentes no chão”Enquanto jogador, Bino falhou a final do Mundial sub-17, tendo terminado em 3.º lugar. Essa era a melhor participação de Portugal em Campeonatos do Mundo... até ontem, dia em que a equipa orientada pelo ex-jogador conseguiu um lugar na final do Mundial2025. “Não queremos ficar por aqui, depois de chegar à final, queremos ganhar o jogo. É isso que vamos fazer. Será um feito inédito e inesquecível para os nossos jogadores conseguirem ser campeões da Europa e, agora, sagrarem-se, campeões do Mundo. Pés bem assentes no chão, há recuperação para fazer e um adversário muito difícil pela frente”, disse o selecionador apontado assim à conquista do título mundial sub-17, um dos pouco troféus que faltam no Museu da Cidade do Futebol.Pedro Proença felicitou a comitiva em nome da Federação Portuguesa de Futebol. “Grande demonstração de humildade, qualidade, resiliência e união deste grupo de trabalho. Parabéns a todos os jogadores e estrutura, assim como a todos os clubes, Associações distritais e regionais e associações de classe por todo o trabalho na formação destes jogadores”, afirmou o líder federativo, finalizando: “Na próxima quinta-feira, seremos 11 milhões a apoiar a nossa seleção.”isaura.almeida@dn.pt