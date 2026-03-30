Sebastian Berhalter vai enfrentar Portugal com o sonho raro de seguir as pisadas do pai de jogar num Mundial

Portugal prepara-se para defrontar os Estados Unidos num jogo particular marcado para o início da madrugada desta terça-feira (00h00), 31 de abril, em Atlanta. Do lado norte-americano poderá surgir em campo um nome com um significado especial: Sebastian Berhalter. O médio de 24 anos é filho de Gregg Berhalter, antigo internacional que representou os EUA nos Campeonatos do Mundo de 2002 e 2006 e que mais tarde orientou a seleção no Mundial de 2022. A possibilidade de o filho seguir exatamente o mesmo caminho é mais um exemplo de uma velha expressão bem portuguesa: “filho de peixe sabe nadar” — ou, neste caso, sabe chutar.Sebastian cresceu praticamente dentro do ambiente de um Campeonato do Mundo. Esteve presente em três fases finais enquanto acompanhava o pai e habituou-se desde cedo a ver o futebol como parte central da vida familiar. Agora, depois de se destacar na Gold Cup da CONCACAF em 2025 e de ganhar espaço nas convocatórias recentes da seleção norte-americana, aproxima-se a hipótese de disputar também ele um Mundial, possivelmente já em 2026. Pelo caminho marcou num particular frente ao Uruguai, reforçando a sua candidatura a um lugar entre os escolhidos.A história dos Berhalter não é caso único. Ao longo das décadas, o futebol internacional tem mostrado que o talento e a inspiração passam muitas vezes de geração em geração. A França teve Jean Djorkaeff e Youri Djorkaeff; Espanha contou com Miguel Ángel Alonso e Xabi Alonso; a Dinamarca viu brilhar Peter Schmeichel e Kasper Schmeichel; e a França voltou a repetir o fenómeno com Lilian Thuram e Marcus Thuram, entre muitos outros.Há ainda outros exemplos marcantes na história dos Mundiais, como Cesare Maldini e Paolo Maldini, Pablo Forlán e Diego Forlán, ou Danny Blind e Daley Blind. Nos Estados Unidos, essa tradição já teve continuidade com Claudio Reyna e Gio Reyna — e Sebastian poderá ser o próximo nome a juntar-se a esta lista.Se vier a participar no particular frente a Portugal, será mais um passo simbólico numa caminhada construída com memória familiar..Seleção nacional visita México e Estados Unidos em duplo particular em março