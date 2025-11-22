Sócios do FC Porto confirmam expulsão de Sandra Madureira

A Assembleia Geral do FC Porto confirmou este sábado, 22 de novembro, a expulsão de Sandra Madureira de associada do clube, após a maioria dos sócios ter rejeitado o recurso apresentado pela antiga vice-presidente dos Super Dragões, mulher de Fernando Madureira, o antigo líder da claque que continua detido no âmbito da Operação Pretoriano. A votação encerra um processo disciplinar que marcou a agenda interna dos “dragões” nos últimos meses.De acordo com a informação divulgada pelo clube, 908 associados votaram a favor da manutenção da pena, enquanto 710 se pronunciaram contra, registando-se ainda 60 abstenções e 3 votos nulos ou brancos. A decisão confirma a proposta do Conselho Fiscal e Disciplinar, que havia determinado a expulsão de Sandra Madureira.À chegada ao Dragão Arena, onde decorreu a reunião magna, Sandra Madureira fez uma curta declaração aos jornalistas: “Só tenho uma certeza: vou sair tão portista como entro.”A sessão ficou também marcada pela confirmação da expulsão de Vítor ‘Aleixo’ e Vítor Catão, depois de ambos terem faltado à reunião e, por isso, não reunirem as condições necessárias para que os respetivos recursos fossem deliberados. A ausência foi considerada injustificada, levando à manutenção da decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar.Já no caso de Fernando Madureira, antigo líder dos Super Dragões, a Mesa da Assembleia Geral considerou justificada a sua ausência, retirando o ponto da votação e adiando qualquer decisão sobre o seu processo.A Assembleia Geral reuniu 1.808 sócios, dos quais 1.681 exerceram o direito de voto. Para além da apreciação dos recursos disciplinares, os associados aprovaram o relatório e contas referente ao exercício financeiro de 2024/25, com 1.341 votos a favor, 171 contra, 163 abstenções e 6 votos brancos ou nulos. .Fernando Madureira, a mulher Sandra, Vítor Catão e Vítor Aleixo expulsos de sócios do FC Porto