Schmidt: "Não foi um jogo bonito, mas ganhámos os três pontos, que é o que conta"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se satisfeito pela vitória no Dragão, embora tenha admitido que, mesmo a jogar com mais um durante mais de uma hora, o jogo "foi difícil até ao último segundo".

"Estou muito feliz, foi uma vitória muito importante para nós. Foi um jogo muito difícil, muito difícil de controlar. Aproveitámos a expulsão para controlar melhor o jogo, mas foi difícil até ao último segundo. A atmosfera era muito complicada mas os jogadores controlaram-se. Não foi um jogo bonito de futebol, mas ganhámos os três pontos, que é o que conta, e merecemos ganhar", afirmou, em inglês, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

O técnico alemão justificou as três substituições ao intervalo pelo facto de Alexander Bah, Enzo Fernández e João Mário já se encontrarem amarelados e diz que ter "seis pontos de vantagem é bom", mas recordou que o campeonato ainda está na 10.ª jornada.

Já o autor do golo, Rafa Silva, recusou protagonismo. "O que nos importava era ganhar, não interessava quem marcava. O importante é ganharmos e seguir jogo a jogo. Isto foi apenas mais um jogo em que ganhámos. Vamos passo a passo, jogo a jogo, é o que interessa", salientou.