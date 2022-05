São 55 mil pombos e vão voar 750 Km nos céus Ibéricos

A partida para a maior solta de pombos-correio de competição, em espaço europeu, será dada entre as 06.30 e as 06.45 de sábado. Ao todo são 55 mil os pombos portugueses que vão participar na maior prova de fundo de âmbito nacional organizada pela Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC). Apesar do número colossal de aves-atletas, há menos 14 mil inscritos do que em 2021, quando 61 003 aves voaram de Espanha para Portugal.

Os participantes da corrida Ibérica, em representação de 14 associações distritais, 400 clubes e 8 mil columbófilos já estão nos camiões TIR a caminho de Valência del Cid (Espanha), onde chegarão ao início da tarde de sexta-feira. A solta dos pombos será efetuada, no sábado, no Circuito Ricardo Tormo, em Cheste (Valência).

Os "atletas" atravessarão o território ibérico, percorrendo uma distância média de 750 km (8 a 10 horas de voo) até chegarem aos seus pombais.