Samu procura primeiro golo na Liga Europa frente ao Nottingham, clube a quem disse não pelo FC Porto

Samu esteve muito perto de ser jogador do Nottingham Forest, equipa que enfrenta como jogador do FC Porto, esta quinta-feira, dia 24 de outubro. O avançado espanhol de 21 anos está a atravessar uma boa fase e leva oito golos em nove jogos, procurando no City Ground (20h00, SportTV5) estrear-se a marcar na Liga Europa 2025/26. Na receção ao Estrela Vermelha não saiu do banco, no triunfo portista, por 2-1, enquanto na visita ao RB Salzburgo foi suplente utilizado na vitória dos dragões, por 1-0, mas acabou o jogo em branco. Hoje, na terceira jornada da fase liga da prova, deverá estrear-se a titular frente ao Nottingham, equipa que o queria contratar antes de assinar pelos dragões. Em agosto de 2004, depois de uma boa época no Alavés, por empréstimo do At. Madrid, Samu esteve perto de rumar a Inglaterra. Gorada a transferência para o Chelsea (que agora está de novo interessado na sua aquisição, segundo a Imprensa inglesa), o avançado, que não entrava nas contas dos colchoneros para a época 2024/25, ficou a treinar sozinho e foi nessa altura que surgiu uma proposta do Nottingham, então treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que entretanto deixou o clube e se mudou para o West Ham.O projeto não terá convencido o jogador, que preferiu a oferta do FC Porto, tendo assinado até 2029 e ficado com uma milionária cláusula de rescisão de €100 milhões. André Villas-Boas ofereceu 15 milhões de euros por metade do passe do jogador e, neste verão comprou a totalidade do passe num negócio de €32 milhões, que faz do internacional espanhol o mais caro de sempre do futebol português.Os golos têm justificado a aposta financeira do clube. E se na época passada o jogador, então com 20 anos, fez 27 golos, esta temporada já fez oito em nove jogos. A eficácia de Samu deve-se também ao bom momento do FC Porto e ao trabalho específico que tem feito no Olival. Segundo o jornal A Bola, o avançado passa muitas horas no centro de treinos com os adjuntos de Farioli a trabalhar a finalização. E com resultados.No passado sábado, frente ao Celoricense, saltou do banco e fez três golos em cerca de dez minutos (63’, 71’′ e 73’). O primeiro resultou de um remate forte e colocado depois de uma rotação em que tirou um adversário do caminho, o segundo foi um desvio oportuno junto ao segundo poste, dando sequência a um lance de bola parada, enquanto no terceiro golo ele apareceu na área, vindo de trás e bateu o guarda-redes do modesto clube do Campeonato de Portugal.O hat-trick à equipa de Celorico foi o terceiro da carreira do espanhol e o mais rápido de um jogador do FC Porto desde 1997/98, altura em que Jardel fez três golos ao Juventude de Évora em oito minutos. E ajudou-o a superar outra marca histórica. Em pouco mais de uma época, o ponta de lança de 21 anos chegou aos 35 golos de dragão ao peito e tornou-se o espanhol com mais golos pelo FC Porto, superando os compatriotas Toni Martínez (32), Marcano (31), Óliver Torres (12) e Tello (10).Desde que chegou ao FC Porto, Samu optou por usar o apelido Aghehowa numa homenagem à mãe, Edith Aghehowa, uma refugiada nigeriana que ficou grávida dele depois de fugir da Nigéria e o teve em Melilha, uma cidade administrada por Espanha localizada no Norte de África. Foi já entre o bairro de La Macarena e de San Lazaro, em Sevilha, que o futebol entrou na vida de Samu, campeão Olímpico pela Espanha em Paris2024, tem sangue nigeriano e é visto como uma força da natureza (1,93 metros e 90 Kg), que procura ajudar, com golos, o FC Porto a regressar aos títulos e às conquistas europeias. “Poder ser um goleador num grande clube europeu... sonhei com isto toda a minha vida. Para ser honesto, estou mesmo muito feliz”, disse à UEFA Samu.isaura.almeida@dn.pt .Farioli aposta em "bom espírito e mentalidade" para dar ao FC Porto a primeira vitória em Inglaterra