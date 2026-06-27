Rui Vitória - Treinador do Al-Wasl
Rui Vitória - Treinador do Al-WaslFOTO: Gerardo Santos
Desporto

Rui Vitória: “Quando fui para o estrangeiro percebi que não sabia nada sobre o ser humano” (com vídeo)

O técnico fala da carreira, da liderança, do Benfica, da experiência internacional e da valorização dos treinadores portugueses. “O importante não é o chute, são os homens que chutam”, diz.
Cecília Carmo
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Rui Vitória
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