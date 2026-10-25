Rui Lacerda e Ricardo Coelho revalidam título mundial e Portugal fecha Mundiais com nove medalhas

Rui Lacerda e Ricardo Coelho conquistaram este domingo a medalha de ouro em C2 sénior nos Campeonatos do Mundo de maratona de canoagem, em Gualeguaychú, na Argentina. Os portugueses completaram o percurso em 1:39.38,61 e revalidaram o título que tinham conquistado em 2025. Os espanhóis Jaime Duro e Manuel Garrido terminaram em segundo lugar, com 1:40.13,32, e os polacos Mateusz Borgiel e Mateusz Zuchora fecharam o pódio, em 1:40.34,33.

O ouro de domingo foi mais um capítulo numa parceria que já tinha dado à dupla títulos mundiais e europeus em C2. Ricardo Coelho, de 27 anos, terminou o Mundial com três medalhas: ouro em C1 e C2 sénior e prata na prova curta de C1. No sábado, venceu a maratona individual de C1, numa chegada muito disputada: completou a prova em 1:45.10,54, menos 5,95 segundos do que o húngaro Mihály Pluzsik.

Os dois atletas são do Clube Náutico de Ponte de Lima. Rui Lacerda, de 35 anos, cresceu desportivamente no clube limiano, onde começou a praticar canoagem ainda jovem. Além da carreira desportiva, é bombeiro em Viana do Castelo e estudou Ciências do Desporto. Ricardo Coelho também representa o clube e já tinha conquistado com Lacerda o título mundial e o europeu de C2 em 2025. A vitória deste domingo confirmou a dupla como campeã mundial em título.

A final de C2 foi uma das provas de destaque do último dia, que também incluiu as corridas de K2 feminino e masculino. No K2 sénior feminino, Mariana Morais e Andreia Duarte terminaram em sétimo lugar, com o tempo de 1:56.50,82. As espanholas Tania Fernández e Tania Álvarez conquistaram o ouro, em 1:55.12,60, seguidas pelas húngaras Panna Sinko e Panna Csepe e pelas sul-africanas Georgia Singe e Jade Wilson.

Fernando Pimenta e José Ramalho foram também sétimos, mas no K2 sénior masculino. O resultado impediu a dupla de renovar o título que conquistava desde 2022. Pimenta, de 37 anos, é atleta do Benfica e uma das figuras maiores da canoagem portuguesa: conquistou a prata olímpica em K2, em Londres 2012, e o bronze em K1, em Tóquio 2020. Ramalho, de 44 anos, representa o Clube Náutico de Prado e construiu com Pimenta uma das parcerias mais bem-sucedidas da maratona mundial, com quatro títulos consecutivos em K2 entre 2022 e 2025. Neste Mundial, Pimenta já tinha conquistado o bronze na prova curta de K1.

Nuno Barros e Martim Conceição representaram Portugal no K2 júnior, outra das provas de embarcações duplas do dia. A dupla não acrescentou uma medalha ao balanço nacional. Conceição, atleta do Clube Náutico de Crestuma, já tinha subido ao pódio nesta edição, com o bronze na prova curta de K1 júnior. Barros compete pelo Clube Náutico de Prado.

Portugal termina o Mundial com nove medalhas: quatro ouros, duas pratas e três bronzes. Além dos títulos de Coelho em C1 e de Lacerda e Coelho em C2, Gabriel Fernandes venceu o C1 júnior e conquistou também o C2 júnior ao lado de Duarte Cunha. As duas pratas foram alcançadas por Leonardo Barbosa, em C1 sub-23, e por Coelho, na prova curta de C1. Os bronzes pertencem a Maria Sousa, em C1 júnior, Martim Conceição, na prova curta de K1 júnior, e Fernando Pimenta, na prova curta de K1 sénior.