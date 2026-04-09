Rui Costa garante continuidade de Mourinho, mas admite: "Ninguém é imune a nada no Benfica, nem o presidente"

Rui Costa, presidente do Benfica, deixou esta quinta-feira, 9 de abril, a garantia que a eventual saída de José Mourinho do cargo de treinador "não é tema". "Não há muito para dizer, tem contrato por mais um ano", assumiu após ser recebido na Assembleia da República por Pedro Pinto, líder do grupo parlamentar do Chega, depois de já se ter reunido com o PS e o PSD para abordar questões como a centralização dos direitos de transmissão televisiva e o litígio com a ERC por causa da Benfica FM.O líder dos encarnados respondia a questões sobre as consequências do empate com o Casa Pia, na passada segunda-feira, que deixam o clube fora da luta pelo título. Depois de garantir que o treinador não está em causa, Rui Costa foi questionado sobre se Mourinho é imune aos resultados e a resposta foi clara: "Ninguém é imune a nada no Benfica. Nem o presidente é imune."Sobre as críticas do treinador aos jogadores, o presidente do Benfica considerou tratarem-se de "declarações de um treinador que estava desagradado com a exibição da equipa", acrescentando que a direção "reagiu com a desilusão de ter empatado um jogo que não devia ter empatado".Rui Costa assegurou ainda que ninguém atira a toalha ao chão no Benfica: "Somos obrigados a acreditar em todos os lugares até ser possível. Essa é a obrigação dos jogadores e de cada pessoa que trabalha no Benfica, até pelo respeito que é preciso ter pelo clube." Recorde-se que no final do jogo com o Casa Pia em Rio Maior, Mourinho disse que as hipóteses de chegar ao título tinham ficado pelo caminho e que até o segundo lugar estava complicado.Questionado sobre se já começou a preparar a próxima época com Mourinho, Rui Costa lembrou que "as épocas seguintes começam-se a preparar à primeira jornada". "Esta época foi preparada para ganhar o campeonato nacional e ter uma boa prestação na Liga dos Campeões, mas não está a ser o que queríamos. É responsabilidade de todos nós", assumiu, deixando uma garantia: “Por respeito à camisola que é sagrada e por respeito aos adeptos, não abandonamos a época até estar terminada.”Sobre a sua presença na Assembleia da República, o presidente do Benfica faz "um balanço muito positivo" sobre as reuniões que manteve com os três principais partidos. "Colocámos as nossas preocupações. Não é a primeira vez que o fazemos e estamos a tentar fazê-lo de maneira a abranger toda a área política. Não só as preocupações que têm a ver com o Benfica, mas também com o futebol português no seu todo, nomeadamente os direitos televisivos. Fomos ouvidos, tentámos esclarecer as nossas dúvidas e o que entendemos ser prejudicial para o futebol português.", revelou, acrescentando que "é necessário que os partidos tenham a noção das preocupações de um clube como o Benfica, que não vem só defender os seus interesses". "Esperamos que possam ficar sensibilizados e atuem consoante o melhor. Continuamos a falar das apostas desportivas, dos seguros, do álcool nos estádios, do IVA, tudo coisas que prejudicam o futebol português", sublinhou. .Benfica empata com o Casa Pia e falha aproximação ao líder FC Porto (veja aqui os golos)