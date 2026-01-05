Rui Borges quer soluções rapidamente para enfrentar sobrecarga de jogos do Sporting

O treinador do Sporting, Rui Borges, desejou esta segunda-feira, 5 de janeiro, que o plantel ganhe soluções rapidamente, dada a sobrecarga de jogos, antes do embate de terça-feira com o Vitória de Guimarães, das meias-finais da Taça da Liga de futebol.“Vai ser um mês bastante intenso, com muitos jogos, e não temos essas soluções todas. Esperemos que voltem o mais rapidamente possível. Mais do que dar-nos mais soluções, tira-nos alguma sobrecarga em muitos jogadores, como temos agora, o que se pode tornar perigoso. Entramos na ‘linha vermelha’ das lesões musculares. Espero que apareçam mais soluções para nos ajudar”, afirmou o técnico ‘leonino’.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Rui Borges apontou “três a quatro semanas” de lesão para Ricardo Mangas e avançou que Debast ainda não está apto a ir a jogo, para além da integração ainda demorada por parte de Daniel Bragança.“Os que demoram mais a recuperar são lesões traumáticas, que não controlamos. O Pedro Gonçalves também teve uma recidiva e vai demorar um bocadinho mais. Esta época, a CAN [Taça das Nações Africanas] também condicionou, a levar dois jogadores importantes na equipa [Diomande e Geny Catamo]. Esta talvez seja a fase mais crítica da época, mas temos de saber contrariar esses aspetos menos positivas”, frisou o treinador.Sobre o Vitória de Guimarães, Rui Borges assegurou que o Sporting está focado e que o empate com o Gil Vicente, no campeonato, já ficou para trás, adiantando que espera um jogo “totalmente diferente” em relação ao triunfo 4-1 no reduto dos vimaranenses, para a I Liga.“O Vitória de Guimarães vai querer disputar a final, até pela sua massa associativa e a grandeza do clube. Será um jogo competitivo e diferente, em alguns momentos mais calculado. Apesar de todas as mudanças no plantel, o Vitória de Guimarães está a fazer um belíssimo campeonato, foi a única equipa que ganhou ao FC Porto internamente. Vai exigir muito de nós, mas, dentro do que teremos disponível, faremos um encontro competente, não fugindo ao que gostamos”, sublinhou.A saída do antecessor Ruben Amorim dos ingleses do Manchester United foi tema e Rui Borges mostrou-se solidário com o colega, não confirmando se o reforço de inverno Luís Guilherme já pode ser opção, após chegar proveniente do West Ham.“No West Ham, jogava mais a extremo esquerdo, no Palmeiras mais à direita e a sua formação foi a ‘10’. Dá-nos várias soluções em algumas posições e vai de encontro às nossas características enquanto equipa. No entanto, vai demorar algum tempo a perceber as dinâmicas desta equipa”, considerou o transmontano.Luís Pinto pede ao Vitória “respeito e coragem”Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, quer uma equipa com “respeito e coragem” perante o Sporting.“A nossa forma de estar tem de ser sempre ‘ganhar ou ganhar’. Temos de entrar com respeito e coragem. Temos de perceber os momentos do jogo, de perceber a qualidade da outra equipa, que é altíssima. Temos de saber atacar, de saber defender, de saber transitar, de saber respeitar. A mentalidade fará a diferença. Queremos um ‘upgrade’ face à nossa mentalidade no início do jogo do campeonato”, disse, ao antever o desafio marcado para as 20h00.O treinador vitoriano assumiu ter retirado notas desse encontro da I Liga, cujo conteúdo não quis partilhar, e vincou que o grupo está “motivado e concentrado” para ‘lutar’ pelo acesso a uma final inédita para o emblema minhoto.Luís Pinto rejeitou ainda que a formação de Alvalade compareça em Leiria abalada pelo empate de sexta-feira, em Barcelos, perante o Gil Vicente (1-1), que a deixou a sete pontos do líder do campeonato, o FC Porto, e considerou que o plantel ‘leonino’ tem “capacidade e profundidade” suficiente para suprir as lesões que o afetam.Embora acredite que a equipa treinada por Rui Borges se apresente num esquema semelhante ao do jogo do campeonato, com Ioannidis e Luis Suárez no ataque, o treinador do Vitória de Guimarães assumiu que não estar demasiado preocupado em “adivinhar o que vai acontecer do lado de lá”, sob pena de “descurar o mais importante”, a sua equipa.O técnico considerou ainda que a participação na ‘final four’ da Taça da Liga ajuda o plantel jovem às suas ordens “a crescer” e confirmou que o extremo Gustavo Silva está ainda na fase final da recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde setembro, estando, por isso, indisponível para terça-feira, mesmo tendo integrado o treino de hoje.O treinador, de 36 anos, referiu ainda que a eliminação da Taça de Portugal, na receção ao AVS (1-0), para os oitavos de final, é a única ‘mágoa’ numa temporada que, para já, o deixa satisfeito com a evolução da equipa e dos resultados, traduzidos no sexto lugar do campeonato, com 25 pontos.“Temos a responsabilidade, pelo clube que representamos e pelos adeptos, de lutar por ‘coisas grandes’. Não nos podemos esconder das nossas ambições, mas temos de ser conscientes do momento que atravessamos [remodelação do plantel]. (...) Não sabemos o que vai acontecer na ‘final four’ da Taça da Liga. No campeonato, acredito que poderíamos ter mais pontos, mas estamos satisfeitos com a evolução da equipa e dos resultados”, disse.Sporting e Vitória de Guimarães defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a contar para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora..Sporting contrata extremo brasileiro Luís Guilherme ao West Ham.Borges admite que o "ruído" motiva jogadores, mas não o usa no balneário do Sporting