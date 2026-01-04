Sporting contrata extremo brasileiro Luís Guilherme ao West Ham

O extremo brasileiro Luís Guilherme, de 19 anos, vai jogar no Sporting nas próximas quatro temporadas, até 2030, anunciaram hoje os bicampeões portugueses de futebol, que o contrataram aos ingleses do West Ham.“Aí está o primeiro reforço de inverno do Sporting Clube de Portugal. Luís Guilherme, de 19 anos, assinou este domingo um contrato válido até 2030", pode ler-se no comunicado dos bicampeões nacionais, que informam ainda que o jogador ficou "blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros".. O extremo-esquerdo, internacional sub-20 pelo Brasil, é formado no Palmeiras, com o qual foi campeão brasileiro com Abel Ferreira ao leme, e depois transferiu-se para a Europa em 2024/25, pela porta do West Ham.Pelos ‘hammers’, fez 13 jogos na época transata e, nesta temporada, outros cinco, três deles com Nuno Espírito Santo no comando técnico do clube londrino.Este é o primeiro reforço da janela de transferências de inverno para os ‘leões’, que seguem no segundo lugar do campeonato, a sete pontos do líder, o FC Porto.