Luís Guilherme com Frederico Varandas
Luís Guilherme com Frederico VarandasSporting
Sporting contrata extremo brasileiro Luís Guilherme ao West Ham

Jogador ficou "blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros".
DN/Lusa
O extremo brasileiro Luís Guilherme, de 19 anos, vai jogar no Sporting nas próximas quatro temporadas, até 2030, anunciaram hoje os bicampeões portugueses de futebol, que o contrataram aos ingleses do West Ham.

“Aí está o primeiro reforço de inverno do Sporting Clube de Portugal. Luís Guilherme, de 19 anos, assinou este domingo um contrato válido até 2030", pode ler-se no comunicado dos bicampeões nacionais, que informam ainda que o jogador ficou "blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros".

O extremo-esquerdo, internacional sub-20 pelo Brasil, é formado no Palmeiras, com o qual foi campeão brasileiro com Abel Ferreira ao leme, e depois transferiu-se para a Europa em 2024/25, pela porta do West Ham.

Pelos ‘hammers’, fez 13 jogos na época transata e, nesta temporada, outros cinco, três deles com Nuno Espírito Santo no comando técnico do clube londrino.

Este é o primeiro reforço da janela de transferências de inverno para os ‘leões’, que seguem no segundo lugar do campeonato, a sete pontos do líder, o FC Porto.

