Rui Borges assume que Sporting quer “lutar por tudo”

O treinador Rui Borges assumiu este sábado, 31, que o Sporting quer “lutar por tudo” o que estiver ao seu alcance, mas recusou que esta seja a semana mais importante da época para os bicampeões nacionais de futebol.“O Sporting não fica contente com uma Taça [de Portugal]. Fica contente, sim, por lutar por tudo. Quer lutar por tudo”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, quando questionado sobre a importância da semana que tem pela frente.O Sporting recebe o Nacional, no domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga, quatro dias após assegurar a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões e antes de discutir, na quinta-feira, com o AVS, a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e de visitar, em 09 de fevereiro, o líder do campeonato, o FC Porto.Por isso, Borges reconheceu que “é uma semana importante” porque os ‘leões’ jogam “com o primeiro classificado, fora de casa”, numa partida em que têm a oportunidade de tentar diminuir a distância de sete pontos para os 'dragões', mas colocou o foco no encontro de domingo.“Primeiro temos de ganhar ao Nacional, para não deixar [o FC Porto] aumentar essa margem. Depois, sim, pensamos no AVS e só depois, aí sim, pensamos no FC Porto. São três jogos importantes, numa semana importante. Não digo a mais [importante], mas numa semana importante, sim”, resumiu.Nesse sentido, assegurou também que o criativo Pedro Gonçalves e o avançado Luís Suárez, que se encontram em risco de suspensão, partem “zero condicionados” para o jogo frente aos madeirenses, para o qual “são opção”.“Conto com eles. Sabem da responsabilidade, sabem melhor do que ninguém que têm quatro [cartões] amarelos, mas o importante é ganhar ao Nacional, não é pensar no FC Porto. Não adianta pensar no FC Porto se não ganharmos ao Nacional”, vincou o treinador ‘leonino’.Além disso, o jogo de domingo disputa-se após o triunfo na visita ao Athletic Bilbau (3-2), para a Liga dos Campeões, e estes “tornam-se jogos difíceis” devido ao “desgaste físico e mental” que provocam as partidas da ‘Champions’, mas Borges assumiu a confiança nos seus jogadores para “lutar contra isso”.“Só um grande coletivo é que consegue lutar e continuar a manter a mesma qualidade de jogo, a mesma intensidade. Esse é o desafio para nós, enquanto equipa”, apontou.De resto, o encontro em Espanha, na quarta-feira, deixou marcas na equipa e o defesa Gonçalo Inácio teve de ser substituído ainda antes do intervalo, mas “está convocado”para domingo, revelou Rui Borges.Na convocatória está também o reforço Faye, enquanto o avançado “Ioannidis ainda está de fora”, assim como os defesas Matheus Reis, que cumpre o primeiro de dois jogos de castigo, após a expulsão em Arouca, e Debast.“Não tem qualquer problema, é mesmo [por uma questão de] gestão daquilo que foi a lesão dele. Não o queremos a 60% ou 70%, queremo-lo a 100%, que é para isso que é importante, e precisamos dele para esta reta final do campeonato”, explicou o treinador dos ‘verde e brancos’, sobre a condição física do belga.O Sporting recebe o Nacional, no domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.A equipa orientada por Rui Borges segue em segundo lugar no campeonato e procura, pelo menos, manter a distância de sete pontos para o líder, o FC Porto, que visita na próxima ronda.Já o Nacional, orientado por Tiago Margarido, segue em 11.º lugar e vem de uma concludente vitória sobre o Rio Ave (4-0), a única nos últimos cinco encontros do campeonato..Rui Borges diz que Sporting quer "fazer história" em Bilbau e garantir oitavos.Benfica consegue o 'milagre' em noite também perfeita para o Sporting