Rúben Amorim apontado como prioridade para o PSG

Rúben Amorim foi apontado esta segunda-feira pelo jornal Le Parisien como "uma prioridade" para substituir Mauricio Pochettino no comando do PSG. De acordo com o periódico francês, o nome terá sido indicado por Luís Campos, que está na calha para render Leonardo como diretor desportivo do campeão francês.

O treinador do Sporting, recorde-se, tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Inicialmente, o nome apontado ao cargo foi o de Zinedine Zidane, mas o francês que orientou o Real Madrid terá recusado, até porque deverá assumir a seleção francesa no final do ano, após o Mundial do Qatar.

Rúben Amorim está desde março de 2020 no Sporting. Ao serviço do emblema leonino conquistou já três troféus: um campeonato na época passada, quer fugia ao clube há 19 anos, uma Taça da Liga e um Supertaça.

Caso esta possibilidade se confirme, Rúben Amorim vai treinar os portugueses Nuno Mendes (já o orientou no Sporting) e Danilo, e ainda estrelas como Mbappé, Lionel Messi, Neymar