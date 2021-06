Portugal defronta amanhã a França (20.00, RTP1) no último jogo do Grupo F a precisar de um empate para se apurar para os oitavos-de-final do Euro 2020. Os gauleses, curiosamente, são uma das (poucas) seleções a nível mundial que não foram ainda vítimas de Cristiano Ronaldo - em seis jogos, CR7 nunca faturou diante dos franceses. Mas o mesmo já não pode dizer o guarda-redes Hugo Lloris, titular das redes da França, que já sofreu na pele com a pontaria do avançado português a nível de clubes.

Quando Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid foi oito vezes opositor do guardião Hugo Lloris, sempre em jogos da Liga dos Campeões. E marcou-lhe um total de cinco golos. Numa eliminatória da fase de grupos da Champions em 2017, contra o Tottenham, CR7 fez no Santiago Bernabéu o golo do Real no empate a um golo e no jogo da segunda mão voltou a fazer o gosto ao pé na derrota por 3-1.