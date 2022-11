Ronaldo conta como disse aos filhos que o irmão tinha morrido

Em mais um excerto revelado da entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan, o internacional português abriu o coração e falou sobre a morte de um dos filhos gémeos à nascença, em abril.

"Provavelmente um dos piores momentos que passei na minha vida, desde que o meu pai morreu. Tu sabes, quando esperas por um filho, esperas que tudo seja normal, e tens esse problema, é difícil", recordou CR7.

"A Georgina... nós tivemos momentos bastantes difíceis porque não entendemos porque é que isso aconteceu connosco. Foi difícil, para ser honesto. Foi muito, muito difícil entender o que estava a acontecer naquele período da nossa vida", prosseguiu.

"That moment was probably the most difficult moment that I have in my life."



"Como sabem, o futebol continua, muitas competições, não para. Tivemos muitas, muitas competições. E passar por este momento foi, provavelmente, o mais difícil que tive na minha vida. Eu e a minha família, especialmente a Gio... foi difícil", acrescentou.

Ronaldo confessou ainda o misto de sentimentos: a tristeza pela morte do filho mas a alegria pelo nascimento da outra gémea, Bella. "É uma loucura. Tentei explicar à minha família e mesmo aos amigos mais próximos. Como digo, nunca me senti tão feliz e triste ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Não sabes se choras ou se sorris porque é algo que não sabes como reagir. Não sabes o que fazer, para ser honesto", desabafou.

O avançado de 37 anos contou ainda como abordou o assunto com os outros filhos. "A Gio chegou a casa e os miúdos começaram a perguntar onde é que estava o outro bebé. Depois de uma semana, eu disse: 'vamos ser frontais e honestos com eles, vamos dizer que o Ángel, que é o nome dele, foi para o céu'", revelou.

"Os miúdos perceberam, temos conversas à mesa e eles dizem 'pai, fiz isto para o Ángel' e apontam para o céu. Gosto disso, porque ele faz parte das nossas vidas. Não vou mentir às crianças, digo a verdade, o que é um processo difícil", acrescentou.

Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, os três nascidos através de barriga de aluguer, e de Bella e Alana, também filhos de Georgina Rodríguez.