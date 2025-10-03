Rolando Oliveira é o novo presidente do Conselho de Administração da Sport TV, substituindo no cargo, Joaquim Oliveira, que morreu no passado mês de agosto. Filho do fundador da Sport TV, é CEO da Olivedesportos desde 1991 e membro do conselho de administração da Sport TV desde 1998, assumindo agora o cargo de administrador. Função que também desempenhou na Global Media Group, dona do DN antes de Joaquim Oliveira vender a sua participação no grupo. Trabalha na área dos direitos audiovisuais desportivos e na negociação de conteúdos televisivos e publicitários desde os anos 90, “simboliza a renovação e, ao mesmo tempo, a continuidade de uma visão que marcou o crescimento e afirmação da marca como referência no panorama desportivo nacional“, lê-se em comunicado da estação de televisão.Foi ainda anunciada a recondução de Nuno Ferreira Pires como CEO da estação de televisão, especializada em conteúdo ligado ao Desporto. Jorge Carreira e Pedro Abrantes passam a incorporar a nova estrutura para o triénio 2025/ 28, da qual fazem também parte Alexandre Maurício, Carlos Correia, Filipa Santos Carvalho, Gonçalo Camolino e Sofia Aguiar.