Roger Schmidt critica postura do Chelsea: "Estão a deixar o Enzo maluco"

Roger Schmidt diz que a atitude de Enzo "é inaceitável" e a postura do "clube que quer o jogador" "é desrespeitosa" com o Benfica. "Não queremos vendê-lo, nem eu nem o presidente. Toda a gente sabe que tem uma cláusula de rescisão, se ele quiser sair e alguém bater a cláusula, se calhar perdemos o jogador. Há um clube que o quer, tentaram aliciá-lo, mas sabem que só podem tê-lo se pagarem a cláusula. É um desrespeito para todos nós, para o Benfica, estão a deixar o jogador maluco, fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar. Sobre o Enzo é tudo o que vou dizer e não vou responder a mais perguntas sobre isto", disse o treinador do Benfica, esta quinta-feira na antevisão do jogo com o Portimonense.

Já foi noticiado que o Chelsea chegou a acordo com o jogador e o terá influenciado a esticar a corda com o Benfica para poder sair abaixo da cláusula de rescisão, no valor de 120 milhões de euros. Além da abordagem indevida ao jogador e de lhe oferecer um ordenado muito superior ao que aufere na Luz, o clube londrino terá mudado a proposta. Depois de informar que bateria a cláusula de 120 milhões para levar o jogador, ofereceu 90 milhões de euros, mais o passe de três jogadores do plantel blue.

O jogador desobedeceu às indicações do treinador e foi passar o fim de ano à Argentina, falhando ainda dois treinos no regresso: "Foi um assunto muito falado esta semana. O Enzo é um bom rapaz e um jogador extraordinário, queremos que fique, a situação não é fácil, jogou no Mundial, ganhou o Mundial, teve propostas, está muito dinheiro em jogo. É um jovem jogador, isto confunde, todos compreendemos isto. Mas é uma excelente pessoa. Não teve autorização para ir à Argentina, não é aceitável, vai ter consequências, não vou dizer quais."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar da insistência dos jornalistas em saber se vai ou não ser convocado, o técnico alemão recusou sempre voltar ao "assunto Enzo". A conferência de Imprensa foi aliás supersónica e apenas com três referências ao embate com os algarvios. "Vamos ter um jogo difícil, o Portimonense é uma boa equipa, joga com o físico, com intensidade, com muitos jogadores atrás da linha da bola, não é fácil criar oportunidades. Precisamos de um desempenho excelente amanhã. Ficámos desiludidos com o último resultado porque não jogámos como queríamos. Se jogarmos a esse nível vamos ter dificuldades com todas as equipas da Liga. Temos de jogar um futebol tático porque se não for assim o desempenho individual dos jogadores piora. Treinámos muito bem e estamos desejosos de jogar em casa outra vez, diante do nosso público, de mostrar aos nossos adeptos um bom jogo e lutar pelos três pontos", disse Schmidt.

O Benfica quer reagir à primeira derrota oficial da época (com o Sp, Braga, na última jornada, por 3-0) na receção ao Portimonense. O jogo da 15.ª jornada da I Liga joga-se na sexta-feira, às 19.00. O que falhou com no Benfica nos últimos jogos? Além da derrota com o Sp. Braga os empates na Taça da Liga deixaram as águias fora da final four. "Faltou muito, infelizmente. Estivemos muito tempo a um nível muito elevado, os jogadores estavam muito concentrados sobre o que tínhamos fazer, temos ideias claras sobre o que fazer quando temos ou não bola. Mas é muito importante que todos os jogadores tenham essa ideia interiorizada. Se houver jogadores que não estejam concentrados no jogo, jogamos um futebol menos tático, chegamos atrasados, deixamos de ter controlo do jogo. Não se pode comparar o jogo da Taça da Liga com o do Sp. Braga, com o Moreirense criámos oportunidades, mas empatámos. Contra o Sp. Braga tínhamos os jogadores de volta e o onze que colocámos em campo foi o mesmo com que defrontámos a Juventus. Teve tudo a ver com o comportamento tático. Estávamos com uma boa dinâmica, mas isso não é algo que se ligue e desligue, temos de trabalhar para a obter novamente. A minha tarefa e a da equipa é recordarmos o que já fizemos, voltar a chegar a um nível mais elevado. Amanhã faremos certamente melhor do que na semana passada e teremos a oportunidade de vencer", respondeu.

Rafa é baixa por castigo e David Neres está a recuperar bem e amanhã fará um último teste para saber se pode ser opção. "A minha escolha depende do que é melhor para o Benfica e da melhor abordagem para vencer cada jogo. Os jogadores do banco também têm a oportunidade de dizer 'presente'. O Rafa está de fora e temos de encontrar uma solução. É um jogador muito importante mas durante a temporada jogámos sem jogadores importantes e mesmo assim ganhámos", disse o técnico encarnado, admitindo que todas as equipas do Mundo dependem dos seus melhores jogadores.