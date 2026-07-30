Rodrigo Giesteira Almeida estreia-se com segundo lugar no Lier Standard Show

Rodrigo Giesteira Almeida iniciou o Lier Standard Show, na Bélgica, com um lugar no pódio, ao terminar na segunda posição a prova CSI2 de 1,35 metros, disputada em duas fases. A montar Solidat, o português realizou dois percursos sem qualquer penalização, concluindo a primeira fase em 35,66 segundos e a segunda em 27,87, resultado que lhe permitiu assegurar o melhor desempenho luso do dia.O triunfo sorriu ao argelino Mohamed Mounir Mehenni, em Harald de Belheme, também sem faltas, mas mais rápido nas duas fases, com os tempos de 31,69 e 27,51 segundos. O italiano Alessandro Noè, em Jut The Way, completou o pódio, igualmente com um percurso imaculado.Mafalda Costa Marques também marcou presença na prova de 1,35 metros, terminando no 59.º lugar com Quiterio Z, depois de registar quatro pontos de penalização na fase inicial e um segundo percurso sem faltas.O segundo lugar de Rodrigo Giesteira Almeida constitui o principal destaque português do primeiro dia do Lier Standard Show, concurso internacional de saltos de obstáculos que decorre na Bélgica e reúne cavaleiros de vários países. O português tem ainda prevista a participação na prova CSI1 de 1,30 metros, agendada para o final da jornada.