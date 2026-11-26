Rodrigo Giesteira Almeida conquistou os dois primeiros lugares da Prova 6 do CSI3* do Phoenix Riders Winter Tour, na quarta-feira, 25 de novembro, em Băicoi, na Roménia. O cavaleiro português venceu a prova ao cronómetro, disputada a 1,35 metros, com Comme le Coeur, e terminou também na segunda posição, com Aribas Z.

Com Comme le Coeur, Giesteira Almeida concluiu o percurso sem faltas, em 60,76 segundos. Com Aribas Z, voltou a cumprir a prova sem penalizações e parou o cronómetro nos 61,64 segundos. O lituano Andrius Petrovas, com Walkiria, fechou o pódio: também sem faltas, terminou em 62,55 segundos.

A prova do Silver Tour reuniu 58 conjuntos, dos quais 15 integraram a classificação premiada. A portuguesa Mafalda Costa Marques, que montou Luso-N, terminou no 41.º lugar, com oito pontos de penalização e o tempo de 73,18 segundos.

O concurso decorre em Băicoi até 29 de novembro e integra a primeira etapa do Phoenix Riders Winter Tour. A programação inclui provas CSI3*, CSI2* e CSI1*, além de competições para amadores e cavalos jovens. No salto de obstáculos, as estrelas indicam a categoria internacional da prova; nesta ocasião, a vitória de Giesteira Almeida foi numa prova CSI3*.