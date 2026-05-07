Roberto Martínez, selecionador nacional.
Roberto Martínez, selecionador nacional.FOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
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Roberto Martínez divulga lista convocados da seleção nacional para o Mundial 2026 a 19 de maio

O selecionador nacional vai divulgar os 26 escolhidos na Cidade do Futebol.
DN/Lusa
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A lista de convocados de Portugal, comandado pelo espanhol Roberto Martínez, para a fase final do Mundial 2026 vai ser divulgada em 19 de maio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, anunciou esta quinta-feira, 7 de maio, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Martínez vai anunciar os 26 jogadores que estarão no Campeonato do Mundo numa conferência de imprensa agendada para as 13h00, na Cidade do Futebol, sede da FPF.

No Mundial 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está incluindo no Grupo K e vai defrontar República Democrática do Congo (17 de junho), Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia (27 de junho).

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