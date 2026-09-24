Roberto Carlos antevê 'bis' de Ronaldo e exalta qualidades de Nuno Mendes

“Portugal dois, com dois golos de Cristiano Ronaldo, País de Gales zero”, apostou o antigo defesa do Real Madrid, Palmeiras, Inter Milão, Fenerbahçe e Corinthians, de 53 anos, recusando que a sucessão do espanhol Roberto Martínez corresponda a “uma nova era, porque a seleção já vinha ganhando muitos títulos”.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência Portugal Football Summit, em Oeiras, Roberto Carlos disse encarar com naturalidade a concretização do objetivo do atual avançado dos sauditas do Al Nassr e capitão da seleção nacional.

“Eu acho que ele vai continuar a jogar vários anos e vai fazer esses desejados 1.000 golos. Ele é muito concentrado, mas a carreira não são números, é o amor em vestir a camisola [da seleção]. Acho que dá”, referiu, ironizando que a potência física do português permitir-lhe-á “jogar mais 10 anos, seguro”.

No dia em que Portugal inicia a defesa do título da Liga das Nações, em Lisboa, frente aos galeses, Roberto Carlos disse esperar que a equipa das ‘quinas’ continue a vencer, agora sob o comando de Jorge Jesus.

“Fiquei feliz por encontrar o míster e lhe dar um abraço. Desejei-lhe muita sorte nessa nova etapa da vida dele”, referiu.

Instado a avaliar o lateral-esquerdo português do Paris Saint-Germain Nuno Mendes, o antigo ‘galático’ voltou a brincar.

“[Quem disser que sou o melhor de sempre] Essa pessoa não entende de futebol. Ele [Nuno Mendes] pode ser melhor do que eu, isso é claro que nem água. É um menino novo, ganhou títulos importantes, mantém uma regularidade boa em cada jogo, joga com alegria, uma potência física impressionante. E eu fico feliz que, às vezes, as pessoas o comparem comigo, ou eu com ele. O futebol é moderno e precisamos de jogadores novos com essa qualidade”, explicou.

Roberto Carlos saudou as portas abertas aos treinadores portugueses no campeonato brasileiro, reconhecendo que os técnicos lusos conferem “modernidade” ao Brasileirão.

A conferência Portugal Football Summit decorre até sexta-feira, em Oeiras.