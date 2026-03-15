Rio Ave bate Estrela da Amadora e soma segundo triunfo consecutivo (veja os golos)

O Rio Ave somou este domingo, 15 de março, o segundo triunfo consecutivo na I Liga, repetindo o que fizera na primeira volta, ao vencer em casa o Estrela da Amadora por 2-1, em encontro da 26.ª jornada.O espanhol Jalen Blesa marcou, aos 27 e 48 minutos, os golos dos vila-condenses, enquanto Rodrigo Pinho, aos 65, reduziu para o conjunto da Reboleira, que somou o quinto jogo sem vencer.Na classificação, o Rio Ave saltou para o 11.º lugar, com 27 pontos, ultrapassando, entre outros, o Estrela da Amadora, que caiu para 13.º, com 25.