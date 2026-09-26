Renato Veiga desvaloriza duelo com Haaland: “Há coisas mais importantes que me tiram o sono”

Renato Veiga afastou este sábado a ideia de que o duelo com Erling Haaland seja uma preocupação pessoal antes da visita de Portugal à Noruega, na segunda jornada da Liga das Nações. O defesa-central, que foi titular no triunfo por 1-0 sobre o País de Gales, respondeu com boa disposição quando confrontado com a possibilidade de ter de travar um dos avançados mais decisivos do futebol mundial.

“Haaland? Há coisas mais importantes que me tiram o sono”, afirmou o jogador do Villarreal, deixando claro que Portugal não pode reduzir a preparação para o encontro de domingo, em Oslo, a um único futebolista.

O avançado do Manchester City é a principal referência ofensiva da Noruega e forma, com Martin Ødegaard, uma dupla de grande qualidade, mas Renato Veiga recusou alimentar a ideia de um combate particular no centro da defesa. A resposta portuguesa terá de ser coletiva, tanto na forma de limitar o espaço ao ponta de lança como na capacidade de impedir que a Noruega explore as transições e a profundidade.

Portugal chega a Oslo depois de vencer o País de Gales na estreia de Jorge Jesus como selecionador nacional, num encontro decidido por João Félix, mas encontrará um adversário moralizado pelo triunfo por 3-2 sobre a Dinamarca. Os noruegueses jogam em casa e apresentam-se com a confiança reforçada depois do percurso realizado no Mundial-2026.

Renato Veiga deverá voltar a ser uma das opções de Jorge Jesus para o eixo da defesa, numa partida em que a seleção nacional procura o segundo triunfo consecutivo no Grupo A4. Portugal defronta a Noruega no domingo, às 19h45, hora de Portugal continental, no Ullevaal Stadion.