Reino Unido pede à FIFA investigação a faixa sobre Malvinas exibida por jogadores da seleção argentina

O Reino Unido pediu esta quinta-feira, 16 de julho, uma investigação à seleção da Argentina por os jogadores da albiceleste terem exibido uma faixa a reivindicar as ilhas Malvinas nos festejos da vitórias desta quarta-feira sobre Inglaterra (2-1), nas meias-finais do Mundial.Vários jogadores argentinos ostentaram uma faixa entregue por adeptos, na qual se podia ler: "As Malvinas são argentinas".Recorde-se que a soberania do arquipélago, designado Malvinas pela Argentina e Falkland pelo Reino Unido, é disputada desde o século XIX entre Argentina e Reino Unido, tendo os dois países entrado em guerra em 1982, num conflito que terminou com o país sul-americano a render-se ao fim de dez semanas, mas a Argentina não deixou de reclamar a soberania. Em 2013, realizou-se um referendo no arquipélago, no qual os habitantes votaram esmagadoramente a favor da manutenção do estatuto de território ultramarino dependente do Reino Unido, uma consulta que a Argentina sempre considerou ilegal.A FIFA, refira-se, proíbe a exibição de quaisquer mensagens de teor político, tendo imposto sanções pesadas a quem o fez."O Mundial pode não ser nosso, mas as Falklands são-no certamente. A nossa posição permanece inalterada. A autodeterminação pertence aos ilhéus, e o nosso compromisso com as Falklands nunca vacilará", comentou um porta-voz do primeiro-ministro, Keir Starmer, que apoia os pedidos para a abertura de uma investigação à seleção da Argentina.O chefe da diplomacia britânica, Peter Kyle, classificou o comportamento dos jogadores argentinos como "completamente inadequado" e exortou a FIFA a conduzir "uma investigação completa".A Argentina já havia sido multada pelo organismo que tutela o futebol mundial por exibi uma faixa com o mesmo slogan em 2014, no final de um jogo particular contra a Eslovénia. Um caso semelhante aconteceu há dois anos, nos festejos da seleção espanhola pela conquista do Euro 2024, quando os jogadores Rodri Hernández e Álvaro Morata cantaram "Gibraltar é espanhol".