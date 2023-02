Receção calorosa e 'marselfie' no Palácio para as rainhas do futebol português

Elas chegaram lá. Quais rainhas do futebol português, as jogadoras da seleção nacional ocuparam a sala das Bicas do Palácio de Belém, os mesmo 30 metros quadrados onde tantos outros atletas - incluindo os campeões da Europa em 2016 - foram recebidos pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quis receber as navegadoras e destacar a "alegria" que a seleção feminina deu ao País ao se apurarem pela primeira vez para um campeonato do Mundo: "Mesmo em tempo de Guerra [invasão da Ucrânia aconteceu há um ano] deram-nos uma alegria."

O apuramento é "prestigiantíssimo para Portugal" e merece ser destacado até pela forma como contribuiu para "o papel da mulher portuguesa na Sociedade", numa altura em que ainda sentem na pele a "discriminação", segundo o Presidente da República, destacando a aposta que a Federação tem feito e parabenizando as jogadoras na figura da capitã Dolores Silva e "daquelas duas que marcaram os golos da vitória frente aos Camarões". Aquelas duas são Diana Gomes e Carole Costa.

Para Marcelo ainda há um longo caminho pela frente na valorização da mulher, apesar de haver bons sinais de mudança, como o facto da pasta do Desporto está sob alçada de uma ministra, Ana Catarina Mendes, presente na homenagem: "Se tivesse mudado tudo, se calhar estava aqui uma mulher [como Presidente]. Havemos de lá chegar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente da República meteu-se depois por caminhos desconhecidos ao dizer que a "ambição tem e ser chegar à final" e avaliando mesmo as adversárias das portuguesas como se de futebol masculino se tratasse. "Os Países baixos vai ser um adversário complica, o Vietnam mais acessível, na teoria e os EUA é preciso cuidado que eles têm evoluído muito". Elas devem ter feito um esforço para não fazer caretas ao ouvir tal frase, uma vez que as norte-americanas são bicampeãs mundiais e se há país onde o futebol feminino é superior ao masculino é nos EUA.

E depois de beijar um a um da comitiva portuguesa liderada por Fernando Gomes. Dolores Silva fez de chefe do protocolo e apresentou as colegas ao Presidente que deu um sentido abraço a Carole Costa, a autora do golo que deu o triunfo a Portugal no playoff com os Camarões e o respetivo apuramento para o Mundial 2023. E depois de eternizar o momento numa fotografia de grupo e se posicionar para uma selfie - marselfie tirada com o telemóvel de Kika Nazareth -, Marcelo atirou: "Porque não cantamos todos o Hino?" E foi assim ao som de A Portuguesa que as rainhas do futebol português deixaram o palácio: "A partir de agora podiam cantá-lo sempre após as vitórias e não só antes dos jogos."

Acabou o tempo em que "se ouvia que o futebol não era para meninas"

Fernando Gomes começou por lembrar os tempos em que "se ouvia que o futebol não era para meninas" para destacar o "feito espetacular" que é o apuramento para um campeonato do mundo pela primeira vez em 30 anos (primeiro mundial foi em 1991). Porque para lá das dificuldades que encontraram a a nível desportivo, tiveram de passar por dificuldades maiores para conseguirem jogar futebol e tornarem agora possível a presença num mundial. E com essa certeza: "A Federação vai continuar a investir no futebol feminino. Espero que os portugueses continuem a apoiar-vos."

Meio envergonhada ou apenas cansada pelas quase 24 horas de viagem desde Hamilton, na Nova Zelândia, até Lisboa e com escala no Dubai, a capitã da seleção agradeceu a receção e a aposta da Federação na modalidade, sem esquecer que este é um momento que brinda todas as gerações.

Antes, no aeroporto, Dolores Silva, tinha sido mais efusiva. "Uma emoção muito grande, foram lágrimas de muitos anos e gerações. Representa muito para o futebol feminino português. Sabíamos a responsabilidade que tinha este jogo. Alcançar este feito, fazer história e representar Portugal é incrível. Participar pela primeira vez num Campeonato do Mundo é indescritível", disse Dolores Silva (Sp. Braga), esperando que cada vez mais meninas a queiram jogar: "E que o futuro seja risonho, porque Portugal tem muito talento."

Sem a presença física de Francisco Neto, que ficou na Nova Zelândia a tratar de detalhes da participação no Mundial 2023, a comitiva portuguesa foi recebida em euforia no Aeroporto Humberto Delgado, de onde seguiur depois para Belém. Carole Costa lembrou que "está aos olhos de toda a gente o trabalho que tem sido feito, tanto nos clubes como na federação", como provam as duas presenças no Europeu e agora o Mundial: "Têm sido dias de loucura, tem sido uma viagem incrível, estamos muito contentes e nem conseguimos, se calhar, expressar isso."

No aeroporto a diretora da Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge, disse que a qualificação representa uma modalidade em crescimento."Foi mais uma página que se escreveu, muito bonita e consistente, pois é um processo de vários anos. Houve muitas jogadoras que começaram connosco aos 15 anos, para um dia chegarem aqui, a uma final destas - porque para nós foi uma final -, e poderem marcar o sonho", explicou a dirigente, que já foi selecionadora portuguesa.

"Fazer mais e a querer mais" é o lema a partir de agora: "A participação no Mundial vai fazer crescer toda a gente, as jogadoras, os clubes onde estão inseridas e uma Liga [portuguesa] que pretendemos que seja cada vez mais forte e competitiva."

Portugal é uma das 32 seleções qualificadas para o Mundial 2023, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. A seleção portuguesa integra o Grupo E, juntamente com as vice-campeãs em título do Países Baixos (23 de julho), do Vietname (27) e das bicampeãs mundiaais dos Estados Unidos

isaura.almeida@dn.pt