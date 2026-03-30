Raphaël Guerreiro tem tido um passado marcado por lesões.
Raphaël Guerreiro tem tido um passado marcado por lesões.Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / AFP
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Raphael Guerreiro não renova com o Bayern Munique em junho

Clube bávaro comunicou saída do lateral esquerdo no verão. Foi um dos atletas que trocou Dortmund pelo crónico campeão da Bundesliga. Campeão europeu por Portugal em 2016 tem tido problemas físicos.
Frederico Bártolo
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Raphael Guerreiro terminará a sua aventura no Bayern Munique. O clube bávaro comunicou que o lateral-esquerdo internacional português irá deixar o clube alemão. "Gostaríamos de agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passámos juntos: dentro de campo, foi sempre um jogador fiável, e personalidades como a dele enriquecem qualquer balneário", valorizou Max Eberl, diretor-desportivo do Bayern.

"As conversas com ele foram boas, baseadas na confiança e compreensão. Agora, vamos concentrar-nos, juntamente com ele, nos nossos objetivos até ao verão. Temos ainda muito por conquistar", destacou o diretor do campeão germânico, clube que tem nove pontos de vantagem e que ainda está na luta pelo título de campeão europeu.

Guerreiro foi contratado pelo Bayern no verão de 2023, depois de terminar contrato com o Dortmund. Foi polémica a chegada do lateral, seguindo-se à de muitos outros atletas que rumaram a Munique depois de destaque no Dortmund, com casos mais evidentes de Hummels e Gotze.

Pelo Bayern, Guerreiro conquistou uma Bundesliga e uma Supertaça, acumulou 89 jogos, ficando sempre o percurso marcado por muitas lesões. O jogador de 32 anos marcou 12 golos e fez oito assistências e foi, muitas vezes, utilizado como médio. Está ligado à maior conquista de Portugal em provas por seleções, com a vitória no Europeu de 2016, no qual foi preponderante na esquerda. Venceu ainda uma Liga das Nações, mas estava fora dos planos de Roberto Martínez para o próximo Mundial.

Em novembro, a possibilidade de saída já se colocava e o Benfica foi um dos clubes apontados. No entanto, a direção dos encarnados desmentiu essa possibilidade naquela altura.

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É oficial. Raphael Guerreiro reforça Bayern de Munique
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