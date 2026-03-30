Raphael Guerreiro não renova com o Bayern Munique em junho

Raphael Guerreiro terminará a sua aventura no Bayern Munique. O clube bávaro comunicou que o lateral-esquerdo internacional português irá deixar o clube alemão. "Gostaríamos de agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passámos juntos: dentro de campo, foi sempre um jogador fiável, e personalidades como a dele enriquecem qualquer balneário", valorizou Max Eberl, diretor-desportivo do Bayern. "As conversas com ele foram boas, baseadas na confiança e compreensão. Agora, vamos concentrar-nos, juntamente com ele, nos nossos objetivos até ao verão. Temos ainda muito por conquistar", destacou o diretor do campeão germânico, clube que tem nove pontos de vantagem e que ainda está na luta pelo título de campeão europeu.Guerreiro foi contratado pelo Bayern no verão de 2023, depois de terminar contrato com o Dortmund. Foi polémica a chegada do lateral, seguindo-se à de muitos outros atletas que rumaram a Munique depois de destaque no Dortmund, com casos mais evidentes de Hummels e Gotze. Pelo Bayern, Guerreiro conquistou uma Bundesliga e uma Supertaça, acumulou 89 jogos, ficando sempre o percurso marcado por muitas lesões. O jogador de 32 anos marcou 12 golos e fez oito assistências e foi, muitas vezes, utilizado como médio. Está ligado à maior conquista de Portugal em provas por seleções, com a vitória no Europeu de 2016, no qual foi preponderante na esquerda. Venceu ainda uma Liga das Nações, mas estava fora dos planos de Roberto Martínez para o próximo Mundial.Em novembro, a possibilidade de saída já se colocava e o Benfica foi um dos clubes apontados. No entanto, a direção dos encarnados desmentiu essa possibilidade naquela altura..É oficial. Raphael Guerreiro reforça Bayern de Munique