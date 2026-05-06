Rali de Portugal: Neuville foi o mais rápido no shakedown

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi esta quarta-feira, 6 de maio, o mais rápido no shakedown da 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), que serve de ‘aquecimento’ para a prova lusa.O belga, campeão mundial em 2024, registou o melhor tempo a esta especial desenhada em Baltar, Porto, em 3.51,2 minutos, batendo o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) por 0,3 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 0,5.O shakedown é um troço desenhado para os pilotos realizarem as últimas afinações antes do arranque oficial da prova, previsto para quinta-feira, e não conta para a classificação.“Parece que o tempo pode ser um fator de dificuldade, pois poderemos enfrentar todo o tipo de condições: seco, húmido ou muito molhado. Quando chegamos a secções com lama, torna-se muito escorregadio e, por vezes, é difícil manter o carro na pista”, assinalou Thierry Neuville, que já venceu a prova portuguesa em 2018.O campeão em título, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), fez apenas uma passagem pelos quase seis quilómetros do troço de Baltar, registando o 11.º melhor tempo.Rúben Rodrigues (Toyota Yaris), líder do Campeonato de Portugal de Ralis, após vencer a jornada de abertura, foi o melhor português, com o 30.º tempo do shakedown, batendo Armindo Araújo (Skoda Fabia) por 0,8 segundos.A prova arranca na quinta-feira à tarde, com os troços de Águeda/Sever, às 15:05, seguindo-se Sever/Albergaria, às 16:05. O dia termina com a superespecial da Figueira da Foz, a partir das 18:05.