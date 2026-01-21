Rafa Silva já chegou a Lisboa para assinar contrato com o Benfica

Rafa Silva chegou ao final da manhã desta quarta-feira a Lisboa para fazer testes médicos e assinar contrato com o Benfica que deverá válido por duas épocas e meia.O extremo de 32 anos chegou de avião privado, que era para ter aterrado no aeródromo de Tires, mas que devido ao nevoeiro na região de Cascais teve de ser desviado para o aeroporto Humberto Delgado.O jogador está assim de volta ao Benfica, que representou durante oito temporadas, depois de em 2024 ter saído a custo zero para os turcos do Besiktas, onde acabou por não ser feliz, sobretudo nos últimos tempos em que entrou um litígio com o treinador e com a administração do clube de Istambul.Rafa Silva vai ao que tudo indica voltar a vestir a camisola 27 do Benfica, depois de, nos últimos dias, Bruma ter trocado esse número pelo sete. O extremo deverá custar qualquer coisa como cinco milhões de euros aos encarnados, que se preparam para anunciar o segundo reforço de inverno, depois de terem contratado Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.Rafa vai tentar repetir os momentos de sucesso que alcançou de águia ao peito, com a qual soma 326 jogos, 94 golos e 67 assistências, além de três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal e três Supertaças..Presidente do Besiktas revela que tem proposta do Benfica para fazer regressar Rafa Silva à Luz