Presidente do Besiktas revela que tem proposta do Benfica para fazer regressar Rafa Silva à Luz

O presidente do Besiktas confirmou esta sexta-feira, 16 de janeiro, que o clube recebeu uma proposta do Benfica para a transferência de Rafa Silva e admitiu que o futebolista internacional português regressará à Luz mediante uma verba que "agrade" ao clube turco."Apesar de eu não querer adiantar muito sobre o assunto, o Rafa Silva está na lista de jogadores que podem sair. O Benfica fez uma proposta pelo Rafa e, se nos chegar uma proposta que nos agrade, ele sairá para jogar no Benfica. Contudo, se a proposta não for do nosso agrado, o Rafa ficará aqui e continuará a ser jogador do Besiktas", disse Serdal Adali.Adali confirmou que o extremo português, o médio Demir Tiknaz, que jogou no Rio Ave na época passada, e o avançado inglês Tammy Abraham, que está cedido pela Roma e que tem sido apontado ao West Ham, são os únicos jogadores que poderão deixar o clube em janeiro.Rafa, de 32 anos, está a cumprir a segunda temporada no Besiktas, ao qual se juntou em 2024/25, após terminar contrato com o Benfica, e está vinculado ao emblema de Istambul por mais uma época e meia, até final de 2026/27.Com 23 golos em 65 jogos pelo Besiktas - em que alinha o também português Jota Silva -, o jogador entrou recentemente em rota de colisão com o clube, com vista à sua saída da Turquia, tendo jogado pela última vez há mais de dois meses, em 2 de novembro último.O extremo, formado no Alverca e que jogou ainda no Feirense e no Sporting de Braga, contabilizou 326 jogos e 94 golos pelo Benfica entre 2016/17 e 2023/24, conquistando pelos 'encarnados' três títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e três Supertaças.