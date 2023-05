Racismo contra Vinícius Jr. já é caso de Estado. Brasil repudia e admite agir contra Espanha

O caso dos insultos racistas a Vinícius Jr. já é um caso de Estado. O governo brasileiro emitiu um comunicado onde "repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas" que o jogador do Real Madrid "tem sofrido de forma reiterada em Espanha", admitindo tomar medidas ao mais alto nível.

O próprio presidente Lula da Silva, já tinha comentado o caso, no domingo, à margem da cimeira do G7 e, ontem mesmo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, admitiu acionar uma medida jurídica excecional - "extraterritorialidade", revista no Código Penal - caso haja omissão das autoridades espanholas.

Num comunicado conjunto dos ministérios das Relações Exteriores, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, do Desporto e dos Direitos Humanos, o Brasil "insta as autoridades governamentais e desportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos" e apela à FIFA, à Real Federação de Futebol de Espanha (RFEF,) e à LaLiga que aplique medidas cabíveis".

E "tendo em conta a gravidade dos factos e a ocorrência de mais um inadmissível episódio" e porque, até ontem, não tinham sido tomadas "providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo", o Ministério das Relações Exteriores deverá convocar a embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández Palacios, para dar explicações. Ela que logo no domingo, no Twitter, condenou "com veemência as manifestações e atitudes racistas", garantindo que não refletiam as posições antirracistas da maioria dos espanhóis.

Milhares de pessoas a insultar? As imagens da vergonha

Foi a décima vez que o avançado merengue se queixou de insultos racistas. No jogo de domingo, no Mestalla, as imagens da transmissão televisiva mostram milhares de adeptos presentes no Mestalla a chamar "mono" (macaco) a Vinícius Jr. antes do Valencia-Real Madrid começar... apesar de alguns adeptos garantirem que lhe estão a chamar "tonto". O que foi inicialmente tratado como um caso isolado virou um caso de Estado.

Apesar dos seus 22 anos e das acusações de "provocador", o jogador identificou alguns adeptos ali mesmo, desde o relvado. O Real Madrid perdeu (1-0) e ele acabou expulso por agredir um adversário, recorrendo depois às redes sociais para criticar a LaLiga por encorajar, pela via da omissão, atitudes racistas.

"A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registado. Mas o discurso sempre cai em "casos isolados", "um torcedor". Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão)", escreveu o internacional brasileiro, questionando: "O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem desportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a LaLiga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?."

Em cerca de uma hora, o vídeo já contava com mais de um milhão e meio de visualizações, para além de inúmeras mensagens de apoio ao jogador, que, segundo a Imprensa brasileira foi aconselhado pelo seu empresário a sair do Santiago Bernabéu e que o PSG já mostrou interesse.

Javier Tebas rebateu a passividade da entidade que organiza a liga espanhola, acusando o jogador de faltar às audiências para discutir os incidentes, garantindo que "não há racismo no futebol espanhol". As declarações do líder de LaLiga foram achas para uma fogueira que já ardia há algum tempo e que levaram já hoje o Real Madrid a apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral "por delitos de ódio e discriminação".

Também a Procuradoria do Ministério Público de Valência abriu um processo por "alegado crime de ódio".

Por cá o FC Porto, que há dias viu Pepe queixar-se do mesmo, mostrou o seu apoio ao jogador.

