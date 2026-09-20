Queniana Agnes Jebet Ngetich bate recorde do mundo da meia-maratona

Agnes Jebet Ngetich quebrou este domingo (19 de setembro) o recorde do mundo da meia-maratona, ao vencer a prova dos Mundiais de Estrada, em Copenhaga, onde o sueco Andreas Almgren obteve uma nova melhor marca europeia em masculinos. A queniana tirou um segundo à anterior marca registada por Peres Jepchirchir nos Mundiais de Gdynia, na Polónia, em 2020.

A queniana completou a prova em 1:05.15 horas, cortando a meta em primeiro lugar, à frente da compatriota Veronica Loleo e de Florence Niyonkuru, do Ruanda, que foi terceira.

Susana Santos foi a melhor das portuguesas em competição, concluindo no 53.º lugar, com um tempo de 1:12.00 horas, com Salomé Rocha (1:13.30) a ficar mais atrás, no 65.º lugar, e Mónica Silva (1:13.34) no 67.º.

Na classificação coletiva dos Mundiais de Estrada, em Copenhaga, a equipa feminina terminou no 13.º lugar. Com um tempo agregado de 3:39:04 horas, o trio alcançou a terceira melhor classificação entre os países europeus.