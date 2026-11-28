Cinco jogadores envolvidos na 21.ª edição do Mundial Sub-17 do Qatar, cuja primeira fase terminou esta sexta-feira, já valem cinco ou mais milhões de euros. Quem são essas estrelas em ascensão do futebol mundial e porque se destacam de entre os 1008 atletas inscritos pelas 48 seleções participantes? Portugal, atual campeão, depois de ter conquistado o troféu em 2025, não participa, assim como a Nigéria, seleção com mais títulos da categoria (cinco). O nigeriano Victor Osimhen é, a propósito, o melhor marcador de sempre do Mundial Sub-17, com dez golos, e uma das principais estrelas da história da prova, ao lado do espanhol Cesc Fàbregas, do alemão Toni Kroos ou do inglês Phil Foden, todos eleitos um dia os melhores jogadores de uma edição do torneio.Na atual edição, 124 jogadores já têm valores de mercado atribuídos pelo Transfermarkt, o site especializado em avaliações dos jogadores. Entre eles o tal quinteto de luxo com valor acima de cinco milhões, liderado por Jorge Domínguez, o atleta mais caro em competição: jogador mais novo de sempre a estrear-se como titular pelo Atlético Madrid, com 16 anos e 241 dias frente ao Málaga, custa, no mínimo, oito milhões.O defesa-central espanhol, elogiado pela enorme capacidade física que lhe permite impor-se facilmente aos avançados nas competições de formação, pela rapidez e pela passada larga, joga também à direita da defesa, assim Diego Simeone, no clube, e, porque não, Luis De La Fuente, na seleção, o prefiram. Domínguez é companheiro de equipa de Ebrima Tunkara, médio ofensivo do Barcelona, apontado como o maior talento de La Masia pós-Lamine Yamal, e avaliado em cinco milhões. Apesar de a Espanha ter sido eliminada nas meias-finais, foi eleito o melhor jogador do último Euro Sub-17 graças ao talento para organizar o ataque. O jovem de origem gambiana ainda não se estreou pela equipa principal do Barcelona mas já integrou o banco de suplentes em dois jogos da La Liga nesta temporada.Entretanto, outro espanhol, Holmes Junior, também vale cinco milhões. Filho de pais colombianos, é o único do quinteto que joga ainda numa segunda divisão, a de Espanha, no Girona. E Xander Dierckx, médio belga de 1,86 metros que começou a carreira desportiva como tenista, já é titular indiscutível do Antuérpia e uma das esperanças mundiais também avaliada em cinco milhões de euros.Entre Domínguez e o trio de cinco milhões composto por Dierckx, Holmes e Tunkara, está Riccardo Cassano, avaliado pelo Transfermarkt em seis milhões, e promessa do já de si promissor Como, de “mister Fábregas”, eleito melhor jogador (e maior goleador com cinco tentos) do Mundial Sub-17 de 2003 na Finlândia. Cassano, apontado como novo Andrea Pirlo, disparou nas avaliações depois de ter sido pré-convocado para a seleção principal de Itália pelo treinador Roberto Mancini na última data FIFA, apesar de ainda não se ter estreado como profissional pelo Como.Há mais nomes: o explosivo atacante Federico Croci, outro italiano, já joga regularmente pela Fiorentina e é campeão europeu da categoria, mas vale “apenas” três milhões, assim como Elie Mbavu, central belga do Genk. Na América do Sul, os destaques são o argentino Simón Escobar, lateral-esquerdo do Vélez Sarsfield, avaliado em quatro milhões, o brasileiro Kauê Furquim, ala do Bahia, avaliado em 3,5, e o equatoriano Fragozo, extremo do Emelec, avaliado em três. .Yan Diomande é o jogador que mais valorizou no ano de 2026.Um português entre os 18 jogadores que mais se valorizaram no Mundial