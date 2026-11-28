Jorge Domínguez foi o jogador mais novo de sempre a estrear-se como titular pelo Atlético Madrid, com 16 anos e 241 dias. ATLÉTICO MADRID

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Quem são as cinco promessas mais valiosas do Mundial Sub-17?

Terminou esta sexta-feira a fase de grupos de um torneio que um dia revelou Osimhen, Fàbregas, Kroos ou Foden. Eis as estrelas em ascensão que já valem cinco milhões ou mais.