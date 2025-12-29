Pugilista Anthony Joshua ferido em acidente de viação na Nigéria que matou duas pessoas

O pugilista britânico Anthony Joshua sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital na sequência de um acidente de viação na Nigéria que matou duas pessoas que seguiam na mesma viatura. O antigo bicampeão mundial de pesos pesados, de 36 anos, estava no banco de trás de um Lexus preto quando o SUV embateu num camião parado numa autoestrada movimentada em Makun, no estado de Ogun.Joshua, com raízes nigerianas, está em estado "estável", enquanto um outro passageiro também ficou ferido. Numa publicação no Facebook, o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, expressou as suas "mais profundas condolências" ao pugilista após o "trágico acidente"."Como desportista, sempre demonstrou coragem, disciplina e um amor inabalável pelo nosso país. Estas são qualidades que o tornaram motivo de orgulho nacional. Rezo para que encontre força, sabedoria e graça neste momento de dor. Que Deus lhe conceda uma rápida recuperação e que as almas dos falecidos descansem em paz", acrescentou..As duas vítimas mortais são "dois estrangeiros do sexo masculino" que morreram no local, adiantou o governo do estado de Ogun em comunicado.Joshua está de férias em África após a vitória sobre o YouTuber e pugilista norte-americano Jake Paul, em Miami, há pouco mais de uma semana.O acidente ocorreu na autoestrada Lagos-Ibadan, perto de Sagamu, a cerca de 48 quilómetros de Lagos, por volta do meio-dia local (menos uma hora em Lisboa), segundo o Corpo Federal de Segurança Rodoviária da Nigéria (FRSC).O FRSC informou que investigações preliminares indicam que se suspeita que o Lexus "circulava acima do limite de velocidade permitido" e "perdeu o controlo" durante uma ultrapassagem, colidindo com o camião, que estava estacionado na berma.Imagens divulgadas pela FRSC mostram o Lexus gravemente danificado e o camião vermelho da Sinotruck com o qual colidiu..Joshua estudou num colégio interno em Ikenne, a cerca de 80 quilómetros de onde aconteceu o acidente, antes de regressar à Grã-Bretanha aos 12 anos.Vídeos publicados nas redes sociais mostram o antigo campeão mundial britânico de pesos pesados a contorcer-se com dores enquanto é ajudado a sair dos destroços por uma multidão. Outros vídeos mostram-no numa ambulância, vestindo apenas calções, a ser levado do local do acidente.A polícia afirmou em comunicado que os corpos das duas vítimas mortais foram levados para a morgue do Hospital Livewell, na cidade vizinha de Sagamu, e que as circunstâncias do acidente estão a ser investigadas."O Comando da Polícia do Estado de Ogun expressa as suas mais sinceras condolências às famílias dos falecidos e garante ao público que já foi iniciada uma investigação completa sobre as circunstâncias do acidente", indica um comunicado.