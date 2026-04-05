PSV Eindhoven sagra-se tricampeão dos Países Baixos após empate de Feyenoord
FOTO: EPA/Tobias Kleuver
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PSV Eindhoven sagra-se tricampeão dos Países Baixos após empate de Feyenoord

A equipa orientada por Peter Bosz tinha vencido no sábado e beneficiou da escorregadela do seu mais direto adversário para festejar o 27.º título da sua história.
Carlos Nogueira
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O PSV Eindhoven sagrou-se este domingo, 5 de abril, tricampeão dos Países Baixos, depois de o rival Feyenoord não ter conseguido melhor que um empate 0-0 na deslocação ao terreno do Volendam.

A cinco jornadas do fim, o PSV celebra o 27.º título de campeão neerlandês da sua história, depois de no sábado ter recebido e vencido o FC Utrecht, por 4-3, graças a um golo aos 90+4 minutos, numa partida em que até esteve a perder por 0-2.

A equipa orientada por Peter Bosz tem agora 17 pontos de vantagem sobre o Feyenoord.

O PSV continua a ser a segunda equipa com mais títulos dos Países Baixos, com 27, apenas atrás do Ajax que totaliza 36.

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