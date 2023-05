PSP. Benfica sem festejos oficiais previstos para o fim de semana

A PSP anunciou esta segunda-feira ter preparado um dispositivo para fazer face a possíveis festejos espontâneos que ocorram caso o Benfica se sagre campeão nacional de futebol este fim de semana, esclarecendo, contudo, que "não se realizarão festejos oficiais".

"Está preparado um plano que abrange todo o fim de semana, sabendo que existe a possibilidade de surgirem manifestações espontâneas de adeptos", afirmou o intendente Francisco Alves, da Polícia de Segurança Pública (PSP), na conferência de imprensa relativa ao jogo Sporting-Benfica, 33.ª jornada da I Liga, agendado para domingo, no Estádio José Alvalade.

Durante o fim de semana, os 'encarnados' podem assegurar, na penúltima ronda do campeonato, a conquista do 38.º título de campeão de futebol do seu historial, o que, a acontecer, não será festejado de forma oficial", segundo esclareceu Francisco Alves. O Benfica, recorde-se, até pode ser campeão no sábado à noite, caso o FC Porto seja derrotado em Famalicão.

Em relação ao encontro no Estádio José Alvalade, no domingo, às 20:30, Francisco Alves lembrou que se trata "de um jogo de "risco elevado", em que são esperados cerca de 45.000 espetadores.

"Sabemos que é um evento desportivo considerado um dérbi histórico, de uma competição que se encontra numa fase decisiva", disse o intendente da PSP, apelando à colaboração dos adeptos.

De acordo com Francisco Alves, as portas do Estádio José Alvalade abrem às 18:30, estando previsto o acompanhamento apeado dos adeptos do Benfica que vão juntar-se no Estádio da Luz para dali seguirem para o reduto 'leonino'.

"Pedimos aos adeptos do Benfica que queiram concentrar-se no Estádio da Luz, que o façam até às 16:30, para que às 17:00 possa ser iniciado o habitual acompanhamento apeado", afirmou o intendente.

Aos adeptos 'encarnados' que optem por se deslocar diretamente para o estádio do Sporting, a PSP aconselha o estacionamento junto ao Instituto Ricardo Jorge, que "a partir das 16:30 terá policiamento".

Antevendo grande afluxo de trânsito na zona do recinto sportinguista entre as 18:00 e as 20:00, a PSP pede a todos os que não forem assistir ao evento que evitem, se possível, circular no local a partir das 18:00.

No que se refere à venda de bilhetes, Francisco Alves lembrou que a "a PSP não trata da bilhética, nem conhece as variáveis que levam à atribuição dos bilhetes", mas garantiu estar a apoiar da forma possível, e apelou à denúncia de todas as suspeitas de especulação.

"As agulhas estão afinadas, não podemos intervir na venda bilhética, o que podemos é apenas dar sugestões ao promotor e isso já foi feito", disse, acrescentando: "Em todos os jogos, haverá adeptos das duas equipas que estarão em determinados locais do estádio das duas equipas. Neste jogo, a preocupação pode ser maior, porque estamos a falar de um dérbi".

No entanto, apelando ao bom comportamento de todos, o intendente da PSP lembrou que "se os adeptos forem para os seus locais de destino e se tiverem um comportamento normal, a polícia não tem que intervir".

O Benfica sagrar-se-á campeão nacional pela 38.ª vez se vencer, no dérbi marcado para domingo, o Sporting, quarto classificado, com 70 pontos.

No entanto, o Benfica, que detém quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo, pode garantir o título no sábado, caso os 'azuis e brancos' percam na visita ao Famalicão.