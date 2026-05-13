PSG pentacampeão francês após vencer no terreno do Lens
FOTO: MOHAMMED BADRA/EPA
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PSG pentacampeão francês após vencer no terreno do Lens

Equipa de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos festejou a conquista do quinto título nacional consecutivo.
David Pereira
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O Paris Saint-Germain confirmou esta quarta-feira, 13 de maio, a conquista do quinto título nacional consecutivo e 14.º da história do clube, após vencer em casa do Lens por 2-0.

Khvicha Kvaratskhelia, aos 29 minutos, marcou o primeiro da equipa da capital francesa.

Mbaye fez o segundo para o conjunto orientado por Luis Enrique ao cair do pano.

João Neves esteve no onze inicial e Vitinha e Gonçalo Ramos foram suplentes utilizados. Nuno Mendes não jogou devido a uma lesão na coxa.

Com uma jornada por disputar, o PSG passou a somar 76 pontos, mais nove do que o seu adversário desta quarta-feira.

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