PSG pentacampeão francês após vencer no terreno do Lens

O Paris Saint-Germain confirmou esta quarta-feira, 13 de maio, a conquista do quinto título nacional consecutivo e 14.º da história do clube, após vencer em casa do Lens por 2-0.Khvicha Kvaratskhelia, aos 29 minutos, marcou o primeiro da equipa da capital francesa. .Mbaye fez o segundo para o conjunto orientado por Luis Enrique ao cair do pano.João Neves esteve no onze inicial e Vitinha e Gonçalo Ramos foram suplentes utilizados. Nuno Mendes não jogou devido a uma lesão na coxa.Com uma jornada por disputar, o PSG passou a somar 76 pontos, mais nove do que o seu adversário desta quarta-feira.