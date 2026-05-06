PSG empata em Munique e repete presença na final da Liga dos Campeões (veja os golos)

O campeão europeu Paris Saint-Germain selou esta terça-feira o apuramento para a final da Liga dos Campeões, ao empatar em Munique com o Bayern a um golo, após ter vencido na capital francesa por 5-4.Dembélé adiantou o PSG, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze e Gonçalo Ramos no banco, logo aos três minutos..O avançado inglês Harry Kane empatou para os alemães, que tiveram o internacional português Raphael Guerreiro no banco, aos 90+4'.Na final de Budapeste, agendada para 30 de maio, o PSG vai defrontar o Arsenal, que eliminou os espanhóis do Atlético Madrid nas meias-finais.