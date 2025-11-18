Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.IPDJ
Desporto

PS quer mexer no regime jurídico por causa das apostas e BE pede prémios iguais ao serviço das seleções

Governo reservou 58,7 milhões de euros para o Desporto em 2026. Livre e IL querem despesas deduzidas como sendo de saúde, enquanto o Chega pede a redução do IVA dos espetáculos desportivos para 6%.
Isaura Almeida
