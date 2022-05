Príncipe William publica mensagem de apoio a futebolista que assumiu homossexualidade

O príncipe William de Inglaterra publicou uma mensagem de apoio ao jogador de futebol Jake Daniels, após este ter assumido a sua homossexualidade.

O avançado é o primeiro jogador profissional do Reino Unido em mais de 30 anos a revelar publicamente ser homossexual enquanto ainda no ativo.

Daniels, de 17 anos, que se estreou recentemente na equipa principal do Blackpool, do Championship (segunda liga inglesa), disse que confidenciou aos seus companheiros na equipa juvenil, que o apoiaram por assumir a sua sexualidade.

"Eu odiei mentir toda a minha vida e sempre senti a necessidade de mudar para me encaixar", disse o jogador na mensagem. "Agora espero poder servir de modelo ao fazer isto".

No Twitter, O príncipe William elogiou Daniels pela sua coragem e afirmou que espera que a mesma possa dar confiança a outros para que falem abertamente sobre a sua sexualidade

"O futebol devia ser um jogo para todos. O que o Jake fez requer coragem e esperemos que ajude a quebrar barreiras que não têm lugar na nossa sociedade. Espero que a sua decisão de falar abertamente dê confiança a outros para que façam o mesmo. W"

Football should be a game for everyone.



What Jake has done takes courage and will hopefully help break down barriers that have no place in our society.



I hope his decision to speak openly gives others the confidence to do the same. W https://t.co/6YaHi2fipM - The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 17, 2022

Em 2016, William apareceu na capa da principal revista gay do Reino Unido, Attitude, lembra o Independent. O futuro rei foi o primeiro membro da família real a ser fotografado para uma capa de uma publicação gay.

Em 2019, o duque de Cambridge disse que seria "completamente aceitável" para ele se os seus filhos se assumissem como homossexuais.