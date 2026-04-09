António Garrido (ao centro) arbitrou três jogos em Campeonatos do Mundo.
António Garrido (ao centro) arbitrou três jogos em Campeonatos do Mundo.FOTO: ARQUIVO DN
Desporto

Portugal volta a ter árbitro no Mundial. António Garrido falhou final de 1982 por culpa da seleção brasileira

Apenas 12 das 22 fases finais tiveram árbitros portugueses. Vieira da Costa (1954) foi o primeiro, Pedro Proença (2014) o último e João Pinheiro será o próximo.  
Carlos Nogueira
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Espanha
Mundial 2026
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