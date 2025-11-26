Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal vence o Japão e apura-se para os quartos de final do Mundial de futsal feminino
FOTO: FPF.PT
Desporto

Portugal vence o Japão e apura-se para os quartos de final do Mundial de futsal feminino

A seleção nacional venceu por 3-1 e tem o apuramento garantido a uma jornada do final da fase de grupos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Portugal garantiu esta quarta-feira, 26 de novembro, um lugar nos quartos de final da primeira edição do mundial feminino de futsal organizado pela FIFA, ao vencer o Japão por 3-1, em encontro da segunda jornada do Grupo C.

Ana Azevedo, aos 16 e 40 minutos, e Kaká, aos 16, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que ao intervalo já vencia por 2-0 e tinha goleado a Tanzânia por 10-0 na estreia, enquanto Sara Oino, aos 37, marcou o golo das nipónicas.

Na classificação do Grupo C, Portugal soma seis pontos, contra três do Japão e da Tanzânia, que bateu por 4-2 a Nova Zelândia, última do agrupamento, a zero, e derradeira adversária da seleção portuguesa na fase de grupos, no sábado.

seleção nacional
Mundial 2026
Futsal feminino

